Anca Serea a recunoscut că a făcut o singură intervenție, contouring therapy, care este o procedură non-invazivă. Soția lui Adi Sînă nu este împotriva operațiilor estetice, însă își dorește să nu recurgă la acestea deocamdată.

„Nici eu, nici el! Până la vârsta aceasta nu am fost deloc la medicii esteticieni! Adi face în curând 47 de ani. Eu am făcut o singură intervenție, se numește contouring therapy. O singură dată am fost, nu este nimic nenatural!

Nu este vorba că nu sunt adepta, dar am zis că mai aștept până după 50 de ani! Adi este categoric, eu mai sunt influențată de prietenele mele, dar deocamdată nu a fost cazul!”, a declarat Anca Serea pentru Ego.

Anca Serea și Adi Sînă și-au pus pe picioare propria afacere

Anca Serea și Adi Sînă dezvăluiau, în urmă cu aproximativ 4 ani, un nou brand de cosmetice.

„Este brand-ul familiei noastre. A luat naștere în urmă cu aproximativ 4 ani dintr-o nevoie de-a mea. Căutam anumite produse pe care să pot să le folosesc cu cea mai mare încredere, dar care să fie și organice, naturale, într-o măsură mai mare.

Am mers la câteva cursuri de specialitate, la câteva târguri și am descoperit niște formule care să se potrivească cu nevoile femeilor trecute de 40 de ani.

Avem creme în portofoliu și produse care pot să fie folosite chiar și despre adolescenți! Inclusiv vopseaua de păr este un produs organic, fără amoniac.

Și autobronzantul este organic. Îmi doream ca tot timpul să fiu bronzată, dar mă pătam și nu îmi plăcea mirosul! Ne-am gândit să facem ceva constructiv!”, a spus Anca Serea pentru sursa citată.

Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriti de 8 ani

Anca Serea și Adi Sînă sunt căsătoriți de 8 ani. Împreună au șase copii. Doi sunt ai prezentatoarei TV din prima căsnicie, cu afaceristul Filip Poplingher, care a murit de leucemie.

Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Prima TV a mărturisit fanilor că momentele intime sunt foarte importante pentru ea și partenerul de viață. Drept urmare, cei doi fac orice pentru a ieși din rutină.

„Pentru noi, viața intimă e foarte importantă. Încercăm să facem o prioritate din acest subiect. Cred că cel mai important este să conștientizăm dacă avem o problemă și să o discutăm sincer cu partenerul. (…)

Nu e simplu, mai ales când casa este plină de copii, dar încercăm să găsim niște momente doar ale noastre. Cel puțin de două ori pe săptămână ieșim la cină și, mai nou, la cinematograf. Periodic, fugim câteva zile. Mai închidem ușa de la dormitor și tot așa!”, a spus Anca Serea, potrivit Fanatik.

