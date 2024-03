Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Anca Sînă Serea, fosta prezentatoarea de televiziune, a făcut dezvăluiri atât din cariera ei, cât și din viața personală. Apreciată în lumea modei și a divertismentului, prezență activă în mediul online, este mamă dedicată celor șase copii ai săi și soție devotată pentru Adrian Sînă.

Anca Serea a reușit să-și mențină popularitatea și să își dezvolte cariera, devenind una dintre cele mai urmărite și apreciate vedete din România. Referitor la studiile sale, după absolvirea liceului, Anca Serea și-a continuat educația la Facultatea de Management și Administrare Publică din cadrul ASE București, obținând ulterior și un masterat în economie, însă nu a profesat în domeniu, a fost fotomodel, dar și prezentatoare de știri.

Anca Serea: „Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el”

Și despre căsnicia cu Adi Sînă ea a făcut dezvăluiri în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Prezentatoarea a întrebat-o: „V-a adus gelozia în pragul divorțului?”. La un moment dat, vedeta a recunoscut că ea și soțul au fost la un pas de divorț.

Acum, ea a explicat că nu gelozia a fost, de fapt, motivul care a făcut-o pe prezentatoarea TV să-și dorească să pună punct căsniciei cu artistul. „Cred că aș fi necinstită să spun că gelozia, eu m-am dus singură în pragul acela, pentru că noi oamenii suntem responsabili de sentimentele noastre, de acțiunile noastre, de deciziile pe care le luăm.

Eu, vizavi de căsnicia pe care o am alături de Adi, consider că am ars mai multe etape, pentru că eram foarte tânără și nimeni nu m-ar fi pregătit vreodată vizavi de relația cu un artist, care este cu suișuri și coborâșuri și intensă.

Cred că au fost niște sentimente de gelozie firești, dar niciodată alimentate de el. Vizavi de ce ați povestit dumneavoastră, vizavi de controlatul telefoanelor și al lucrurilor intime, nu aș face niciodată în primul rând din respect pentru mine ca femeie, nici el nu obișnuiește să facă asta”, a zis Anca Serea, conform wowbiz.ro.

„Avem foarte multe motive să mergem mai departe”

Și a continuat, explicând că o singură dată au fost în prag de divorț. „Gelozia nu știu dacă ne-a adus în pragul divorțului, cred că mai degrabă mă supără faptul că nu este atât de prezent atunci când eu îmi doresc. De altfel, este normal.

Unul a fost real, dar nu a fost un motiv întemeiat practic, mi-am dat seama după îndelungi discuții că avem foarte multe motive să mergem mai departe și dacă nu s-a întâmplat atunci înseamnă că nu a fost nimic serios sau nimic grav”, a mai declarat Anca Serea la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

