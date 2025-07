Recent, despre Cătălin Botezatu și Nicolle Fota, iubita lui în vârstă de 18 ani, au circulat numeroase speculații cu privire la o posibilă ruptură. Designerul nu a oferit până acum o poziție clară în legătură cu aceste informații, nu a confirmat, dar nici nu a negat zvonurile, ceea ce a alimentat și mai mult curiozitatea celor interesați.

Nicolle Fota, surprinsă de Cătălin Botezatu

Cu toate acestea, partenera sa pare să fi pus capăt îndoielilor printr-un gest care sugerează că relația lor continuă. Nicolle Fota a relatat că a avut parte de un moment extrem de emoționant, care i-a luminat ziua. Aceasta a primit un buchet impresionant de flori și o invitație la un festival muzical cunoscut, totul livrat într-un mod misterios, fără semnătură. Ulterior, a aflat și cine se află în spatele acestei surprize.

„Ieri, ziua mi-a început cu un gest neașteptat și plin de emoție. A fost livrat în cursul dimineții (n.r. buchet de flori), iar printre petale s-a ascuns și o surpriză, o invitație la un mare festival de muzică. Dacă inițial nu am știut de la cine este, pentru că nu era semnat, ulterior am aflat.”, a declarat Nicolle Fota pentru Spynews.ro.

În spatele gestului s-a aflat chiar Cătălin Botezatu. După o perioadă în care comunicarea dintre cei doi a fost mai redusă din cauza agendei încărcate a designerului, surpriza l-a emoționat profund pe manechin. Nicolle a mărturisit că momentul a avut un impact puternic asupra ei și a readus bucuria în relația lor. „Era de la Cătălin. A fost un gest care m-a impresionat, un gest foarte frumos. Legat de cum am aflat de la cine este, m-a sunat Cătălin și m-a întrebat dacă mi-au ajuns florile. A fost un moment care mi-a adus zâmbetul pe buze, după o perioadă în care nu prea am vorbit atât de des, nu ne-am mai văzut, din cauza faptului că a fost superocupat. M-am bucurat foarte tare și abia aștept să merg cu el la festival.”, a mai spus manechinul.

Când se vor revedea Nicolle Fota și Cătălin Botezatu

Totodată, Nicolle a dezvăluit că a avut parte și de o discuție mai lungă cu partenerul său, în care acesta și-a exprimat regretul pentru că programul intens l-a ținut departe. Cei doi plănuiesc să se revadă pe 7 august, după o pauză de peste o lună. Nicolle subliniază că relația lor se bazează pe încredere și că nu își dorește să interfereze cu activitatea profesională a iubitului ei.

„Ieri am vorbit ceva mai mult. Mi-a spus că îi pare rău că perioada aceasta a fost mai ocupat. Cât despre gestul lui, a fost unul frumos, după perioada aceasta. Abia aștept să ne vedem pe data de 7 august, după aproximativ o lună și ceva de când nu ne-am văzut. Am înțeles jobul lui, eu am încredere în el, el are încredere în mine, astfel nu există nicio problemă, nu vreau să îi stric treaba, munca.”, a mai adăugat iubita lui Cătălin Botezatu.

