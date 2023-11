Elena Cârstea, în vârstă de 61 de ani, e una dintre cele mai apreciate artiste de muzică ușoară de la noi, ea fiind cunoscută și pe plan internațional pentru melodia „Nu sunt perfectă”. De 16 ani, ea a plecat în America, acolo unde nu mai cântă, are alte proiecte în diferite domenii, care îi ocupă tot timpul.

În urmă cu câteva luni, în martie, artista a trecut și printr-o cumpănă, căci a suferit un atac cerebral. A ajuns de urgență la spital, unde medicii i-au oferit tratamentul de care a avut nevoie. Încet, încet s-a recuperat, iar starea ei e din ce în ce mai bună.

Elena Cârstea, despre întoarcerea în România: „Mi-e dor să vin să vorbesc românește, aici n-am cu cine vorbi”

De curând, într-un interviu pentru Cancan, Elena Cârstea își anunța revenirea în România, avea să apară în mai multe emisiuni de televiziune, să cânte. „Mi-e dor să vin să vorbesc românește, aici n-am cu cine vorbi. Soțul meu încearcă să vorbească și românește, dar râd cu lacrimi. Pronunță aiurea cuvintele. Dacă reușesc să ajung în țară, voi fi prezentă la câteva emisiuni, la care am fost invitată, dar și voi cânta”, spunea ea.

În final, Elena Cârstea nu va mai ajunge anul acesta în România, nu va mai apărea acum la TV. Soțul ei a fost cel care a îndemnat-o să nu se urce în avion, totul din cauza situației sale medicale. „Glenn nu m-a lăsat să vin.

Recomandări EXCLUSIV. Mărturiile unor oameni care se luptă ca să scape de dependența de pariuri și păcănele: „Am ajuns la fundul sacului. Am ajuns prizonier în viața aceea paralelă creată de jocurile de noroc”

A zis să mai aștept până când sunt mai bine. Nu a vrut să stea îngrijorat tot timpul cât aș și fost plecată. Astfel că voi veni în România abia la anul. Chiar îmi doresc mult acest lucru”, a mai declarat artista pentru Cancan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Care e, de fapt, starea de sănătate a Elenei Cârstea

În august, la câteva luni de la atacul cerebral, Elena Cârstea a mărturisit că oboseşte repede, întâmpină dificultăţi la mers şi este nevoită să se deplaseze cu ajutorul unui baston. „Tot cu bastonul cu cristale mă deplasez.

Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru Cancan.

„Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta. Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș. Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună”, a mai dezvăluit artista.

Urmărește-ne pe Google News