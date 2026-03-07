Într-o societate în care subiectele despre menstruație, premenopauză, menopauză, fluctuația hormonală sunt în continuare subiecte tabu, Ana Lotts Nicolau prezintă o carte care oferă soluții practice. Mai mult decât un manual, volumul este un manifest care încurajează femeile să-și cunoască, să-și înțeleagă și să-și revendice corpul, transformând informația în putere și încredere pe termen lung. „Sunt lucruri care ar trebui discutate deschis la școală, discutate deschis în familie. Cred că există totuși o schimbare cumva de paradigmă și de mentalitate, în sensul că vedem femei care vin din generația milenialilor, care sunt mult mai deschise la avea astfel de discuții cu fiicele lor. Tați care sunt mult mai deschiși la astfel de discuții, dar care au totuși nevoie de instrumente. Or, cartea asta, „Biblia Corpului Feminin”, poate să fie un instrument grozav și pentru părinți în discuția cu adolescentele și cu fetițele lor, dar și un instrument pentru ei, pentru părinți”, a explicat Ana Lotts Nicolau la „Dincolo de copertă”.

Această carte face parte din colecția „Raftul Roz”, din prima serie de cinci volume pe care le puteți găsi deja pe site-ul nemira.ro, dar și pe site-ul www.colecții.libertatea.ro. Este o carte care ajută femeile să creeze obiceiuri sănătoase, cum să își valorifice fluctuația hormonilor pentru a-și îmbunătăți simptomele ciclului sau productivitatea la muncă, cum să facă exercițiile fizice în siguranță, dar mai ales cum să facă față unor tipuri de accidente și probleme de sănătate la care sunt mai predispuse decât bărbații. Ana Lotts Nicolau punctează faptul că este o carte care totodată învață părinții cum să vorbească cu adolescentele despre corpul lor și cum să le ofere încredere și susținere.

„Dacă ar trebui să recomand o singură carte pe care o să o cumpărați din colecție și care se acopere, așa să zic, toate subiectele, ar fi probabil aceasta, pentru că îmbină cele mai recente studii în medicină cu expertiză foarte practică și te învață cum să gestionezi ciclul menstrual, cum influențează fluctuația hormonilor activitatea fizică, sportul, dieta, cum evoluează corpul nostru pe măsură ce îmbătrânim, ce este perimenopauza, cum se poate ea manifesta, ce se întâmplă la menopauză, ce tratamente există. Totul este știință de ultimă generație și o carte absolut esențială pentru orice femeie”, a mai explicat editorul la emisiunea „Dincolo de copertă”.





