În luna decembrie a anului 2022, Feli Donose anunța că relația ei cu Cătălin, tatăl fiicei sale, a ajuns la final. Artista este destul de discretă cu viața sa personală și a preferat să nu dea prea multe detalii despre despărțirea care a avut loc în urmă cu aproximativ 2 ani. Au rămas în relații civilizate pentru a asigura fetiței lor, Nora Luna, o educație aleasă și nu și-au dorit ca micuța să simtă lipsa părinților din viața ei.

Acum, Feli Donose a anunțat că are un nou iubit și că este foarte încântată de noua sa relație. Cântăreața a întâlnit bărbatul care o completează perfect și care o face să se simtă protejată. Povestea lor de dragoste a început de jumătate de an și continuă într-un mod neașteptat de frumos.

„E un om care m-a făcut să înțeleg că iubirea nu-i cu «Am trecut de fluturi în stomac». Vezi că ni se potrivește cumva piesa asta, chiar dacă nu e despre el, e scrisă acum 2 ani de zile. Iubirea e așezată. E o treabă ca să zicem așa, în care eu mă simt protejată, înțeleasă și mă simt ca atunci cum mă simt când sunt singură. N-am nicio jenă să mă manifest cum simt.

Dacă sunt furioasă pot să spun «Nu vreau, lasă-mă». Nu contează (n.r.: din ce zonă a țări este iubitul ei). Ideea este că e un om așezat care pe mine mă ajută și mă mir că mă suportă și chiar îmi puneam întrebarea la un moment dat: «Suntem de jumătate de an împreună și eu nu mă cert cu băiatul ăsta». Da, prietenele mele care au relații normale și sănătoase zic: «Felicia, asta e o relație normală»”, a spus Feli, în cadrul unei emisiuni la radio, potrivit wowbiz.ro.

„Ziua în care am anunțat divorțul de tatăl fetiței a fost cea mai grea pentru mine”

Cântăreața consideră că a luat o decizie bună atunci când a decis să se despartă de soțul ei, deși mama ei a sperat că se vor împăca la un moment dat. Recent, Feli Donose a povestit despre teama pe care a simțit-o în momentul în care a fost nevoită să îi anunțe pe cei dragi că divorțează.

„Ziua în care am anunțat divorțul de tatăl fetiței a fost cea mai grea pentru mine. Îmi era frică de părinții noștri, mă gândeam să nu îi rănim, ei nu înțeleg că s-au schimbat vremurile și la un moment dat trebuie să te rupi.

Mama spera să ne împăcăm, că e copilul la mijloc. Am început să mă gândesc la mine și am zis că dacă am făcut acest pas a fost să fie Nora Luna bine. În momentul în care am postat mesajul cu despărțirea am bufnit în plâns”, a declarat Feli Donose pe Instagram.

Feli a lansat „Ne iubim”, un vals cu iubirea până la sfârșitul vieții

Feli cântă-n inima mare „Ne iubim”, un vals cu iubirea, o piesă care serbează bucuria de a fi și de a rămâne îndrăgostit indiferent de timp, de etapă sau de stângăcii.

„Noi ne iubim până când n-o să mai fim! Acesta este mesajul scris și cântat gata de ascultat, fredonat și dansat de toată lumea. La fiecare piesă pe care o lansez cel mai mult îmi doresc ca oamenii să simtă cu adevărat ceea ce cânt și ca mesajul să le parcurgă celulă cu celulă drumul din corp până în suflet. Am scris împreună cu Smiley această poveste frumoasă care sper să aducă îmbrățișări, regăsiri, săruturi, atingeri, zâmbete, priviri adânci și iubire împărtășită. Hai să ne iubim!”, îndeamnă Feli odată cu lansarea piesei dulci și calde de dragoste.

