A început în luna august a anului trecut procesul de slăbit, iar acum a obținut rezultatul pe care îl voia. Pavel Bartoș a fost nevoit să slăbească pentru rolul din filmul „Ramon”, care va apărea pe 9 aprilie. Prezentatorul a fost invitat în ediția de vineri, 18 martie, la „Vorbește lumea” și a povestit și despre personajul pe care îl interpretează.

„Ideea este că nu mi-am propus să dau 10, 15 sau 20 de kilograme. Eu am vrut să slăbesc pentru rolul Ramon din filmul „Ramon”, care începe în 9 aprilie, în regia lui Jesus del Cerro. E un om bun la suflet (n.red personajul Ramon), care încearcă să facă numai lucruri bune, dar mai mult le strică. Își caută marea iubire, dar să vedem dacă o va găsi sau nu. E o comedie romantică!”, a povestit Pavel Bartoș.

Prieten foarte bun cu Smiley, prezentatorul a spus că este invidios pe arderile artistului, care mănâncă și nu se îngrașă.„Eu îl invidiez. Are alt tip de arderi. Dacă aș mânca la fel ca Smiley, eu m-aș rostogoli. După ce mâncăm zice că ar merge și un tort”, a spus Pavel Bartoș.

Prezentatorul de la „Românii au talent” a mărturisit că pentru a slăbi a făcut mult sport și a ținut postul intermitent. Puțini știau că Pavel Bartoș cu ani în urmă a fost sportiv. El a jucat rugby, hochei și a făcut și patinaj de viteză. Vedeta de la PRO TV este pasionată de ski și merge alături de familie de fiecare dată când are timp.

„Nu am ținut o dietă anume. La un moment dat am văzut că sunt 3.000 de diete pe piață. Eu îmi cunosc destul de bine corpul. În sensul că până la 18 ani eu am fost sportiv. Adică am practicat sporturi și îmi cunosc corpul. Dacă știu că am grijă de el și îi dau ce îi trebuie… știi cum e, mușchiul nu uită, își revine. Am făcut rugby, hochei și patinaj viteză… am făcut și fotbal, am jucat chiar în Divizia C. Am început din august. M-am văzut un pic la TV și gâfâiam un pic cam mult. Eu nu vreau să slăbesc ca să îmi schimb tipologia. Dădusem vreo 12 kilograme, dar acum cred că am rămas la 10. Mă duc la sală dacă pot de trei ori pe săptămână. Mie mi-a plăcut întotdeauna de mine”, a mai spus Pavel Bartoș în emisiune.

