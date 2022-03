Actorul a participat la emisiunea „Ferma” în 2017, atunci când s-a și accident grav, apoi 3 ani mai târziu a participat din nou în emisiunea de la PRO TV și a plecat acasă cu merele premiu. Augustin Viziru a mai participat și la „Survivor România” în același an, de unde s-a retras tot în urma unei accidentări.

În cadrul unui interviu pentru Click!, Augustin Viziru a explicat de ce nu va fi văzut prea curând în alt reality-show. Actorul anunță că va începe în curând un proiect mare și va fi văzut foarte des pe micile ecrane. „Reality-show, deocamdată, nu. Și, nici nu cred că o să mă mai vedeți prea curând în reality-show-uri. O să înceapă un proiect destul de mare și o să vă săturați de mine, pe micile ecrane”, a declarat fratele lui Lucian Viziru.

Până va începe noul proiect, Augustin se bucură de o pauză, după ce în ultimele luni a filmat pentru „Odată pentru Totdeauna”, filmul în care joacă și Smiley.

„Acum am o pauză binemeritată, după un timp destul de lung, că în aceeași perioadă am avut de promovat și filmul „Odată pentru Totdeauna”. Și, eram la filmări, la Brăila, și de la Brăila trebuia să ajung la Timișoara, și de la Timișoara înapoi, și tot așa, și tot așa. Au fost drumuri multe și grele. A fost o perioadă grea, dar a fost bine”, a mai spus actorul pentru sursa mai sus menționată.

„Mi-aș dori foarte mult să joc cu Lucian”

Augustin Viziru își dorește foarte mult să joace din nou alături de fratele său, Lucian Viziru. De câteva luni, Lucian s-a întors în România, după mulți ani în care a locuit în Germania. „Ideea e că eu mi-aș dori foarte mult să joc cu el, pentru că, așa cum a declarat și el, cred că cea mai frumoasă perioadă din viața noastră, în care noi am fost cel mai apropiați, a fost atunci când am filmat împreună la «Regina». După aceea, drumurile noastre s-au separat, ca de obicei, de la diferența de mentalitate. În același timp, un proiect care ne-ar putea uni ar fi o chestie extraordinară”, a declarat Augustin.

