În ceea ce privește viața ei profesională, Raluka e mereu deschisă și povestește totul despre planurile pe care le are, melodiile pe care le-a lansat și piesele cu care își dorește să își surprindă fanii. Nu același lucru se întâmplă când vine vorba despre viața ei personală.

E foarte discretă în ceea ce privește relația ei, despre care a discutat foarte puțin la radio, acum ceva vreme. „Eu nu reușesc să mă înțeleg (cu bărbați tineri). Mie îmi trebuie mult mai în vârstă. Întotdeauna cumva am tins către cei care sunt mai în vârstă. Pentru că reușim să ne înțelegem altfel. Cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine, pentru că nu-i ușor cu mine, credeți-mă”, a afirmat cântăreața la Pro FM.

Întrebată de prezentatorul Bogdan Ciudoiu care a fost cea mai mare diferență de vârstă pe care a avut-o într-o relație, Raluka a răspuns: „20”. „Și a funcționat?”, a fost curios să afle realizatorul de radio. „Funcționează în continuare”, a răspuns artista.

Bărbatul care i-ar fi cucerit inima Ralukăi s-ar numi Guy Kouris și ar deține un resort de lux în Mexic. Acesta ar fi divorțat și ar avea patru copii. Referitor la căsătorie, artista a rupt acum tăcerea și a recunoscut că ea și partenerul nu au astfel de planuri.

„Niciunul nu pune presiune, avem aceleași dorințe”

„Nu am de gând să mă căsătoresc. Din punctul ăsta de vedere sunt de partea băieților, dar oricum, suntem foarte bine așa cum suntem. Niciunul nu pune presiune, avem aceleași dorințe”, a spus pentru Playtech Raluka.

Iubitul i-a făcut și un cadou special artistei, în noiembrie: de ziua ei, Raluka a primit cadou o vacanță în Norvegia, unde a văzut aurora boreală. „Cadoul de ziua mea de anul acesta a fost pur și simplu minunat. Am plecat în Norvegia, unde a fost totul magic. Am văzut aurora boreală…Deci, efectiv, a fost magic. Am primit acest cadou de la iubit, dar totodată, cumva, și de la natură”, a mai declarat Raluka pentru aceeași sursă.

Raluka face echipă de Revelion cu Pavel Partoș

Pavel Bartoș și Raluka prezintă pentru al treilea an la rând PROTEVELION, un program special în noaptea dintre ani. Filmările au avut loc deja, iar moderatorii au făcut primele declarații despre momentele pe care le-au pregătit.

„Revenim și în acest an, la sfârșit de an, cu o seară ce nu trebuie ratată! Avem voie bună, energie, momente care nu ar trebui ratate și invitați pe care sunt sigur că abia îi așteptați! Ne vedem la PROTEVELION!”, a spus Pavel Bartoș, într-un comunicat oficial transmis de Pro TV.

Despre ce clipe emoționante și momente distractive vor trăi românii în noaptea de dintre ani, Raluka declară: „Chiar dacă mai avem puțin până la finalul lui 2023, vă spun sincer că sunt entuziasmată! Pe 31 decembrie, pentru al treilea an la rând, ne vom revedea în cea mai tare petrecere dintre ani.

Ne-am distrat copios la filmări și abia aștept să vă aducem și vouă starea de bine, muzica, dansurile și momentele speciale. V-am pregătit multe surprize și sunt sigură că nu veți vrea să ratați niciun minut, așa că ne vedem la PROTEVELION!”.

