La 20 de ani de la retragere, ea a spus că cea mai mare parte a timpului o petrece acasă, alături de fiica ei, Alya Maria. Fosta sportivă a mărturisit că viața de mamă i-a oferit o nouă bucurie și o „altă carieră’. În cadrul unui interviu, ea a dezvăluit de nu mai onorează invitațiile la diverse evenimente mondene.

„Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente… Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.

Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață.

Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică. Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună’, a mărturisit Monica Roșu, conform cancan.ro.

În urmă cu aproximativ 20 de ani, Monica Roșu și-a încheiat activitatea sportivă. Deși avea rezultate foarte bune, problemele de sănătate au forțat-o să se retragă din gimnastică. Ea se confrunta cu probleme serioase la spate.