Dintr-o glumă făcută în social media, actorul din filmul „Băieți de oraș”, care este deja în toate cinematografele din țară, a ajuns să fie abordat pentru diverse sfaturi legat de fashion. „Shopping-ul este pasiunea mea. Aș vrea să spun că, ai mei, acum mult timp mi-au luat un apartament cu trei camere. A treia cameră era pentru momentul când voi avea un copil. E, acea a treia cameră s-a transformat într-o magazie, că nu pot să-i zic dressing. Pot să fac filme, efectiv, cu câte haine am. Or, să mă dea la un moment dat afară hainele din casă. Este o problemă, vă rog ajutați-mă, mi-am și vândut din ele, am donat banii, tot nu m-a ajutat, tot nu. Deci este o chestie de love-hate între mine și haine. Da, îmi plac foarte mult hainele, iubesc fashion-ul, iar costumul pe care l-am este o colaborare între Kappa și Tommy Cash”, ne-a declarat Vlad Drăgulin.

Totul a început în adolescență, când a conștientizat că cei din jur, în mod special fetele de vârsta lui, pun foarte mare accent pe modul în care sunt îmbrăcați cei din jur. „Pur și simplu este o poveste din adolescența din Buzău. Eram rock-erist, mă îmbrăcam ca rock-erii până în clasa a zecea, când am zis că e nevoie de o schimbare. În Buzău, atunci, în 2006, apăruseră niște buticuri de-astea cu haine pe care le duceau băieții din Italia. Și atunci le-am spus părinților mei că vreau și eu să mă îmbrac. Mi-am luat atunci prima pereche de blugi. Se purtau tricourile Polo. Așa, mi-am luat și un tricou de la Polo. M-am tuns. Și la o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare. Am zis că poate e de acolo. Nu, îmi plăceau mult de tot ținutele pe care le purtau vedetele din afară în pozele alea când „sanchi” erau ei surprinși de paparazzi. Îmi plăcea foarte mult genul ăla de ținute legere și mi se părea super tare. Cred că dacă ești persoană publică, dacă ești vedetă, gen, poți să faci asta, poți să te îmbrați cum vrei tu și așa. Dar numai că eu început să mă îmbrac de când eram la Buzău”, a explicat actorul pentru Libertatea.

A venit cu haine de acasă pentru filmul „Băieți de oraș”

Vlad Drăgulin a dus pasinea pentru haine și accesorii și către personajul Malone din filmul „Băieți de oraș”. Ce-i drept nu abordează același stil vestimentar, însă Drăgulin a găsit piese în dressing-ului lui care să se preteze cu personalitatea lui Malone. „Am ajutat și eu departamentul de costume, am făcut căteva donații puternice. Ai să rămâi surprinsă, dar sunt foarte zgârcit, sunt foarte strângător. Nu aș da niciodată foarte mulți bani pe un obiect vestimentar anume. Niciodată. Am făcut o singură dată prostia asta. Da, am învățat că e o prostie și că nu înseamnă nimic să ai o pereche de blugi sau o pereche de adidași. Asta nu spune nimic, chiar nu spune nimic. Și-mi place să demonstrez oamenilor cumva, băieților, tinerilor, că te poți îmbrăca mișto, cheltuind mai puțin bani. Acea „greșeală” pe care am făcut-o, cu adidașii scumpi pe care mi i-am luat când eram mai prost, îi regăsitm în personaj. Îl regăsim pe Malone încălțat cu acei adidași”, ne-a povestit amuzat actorul.

Dacă la capitolul haine a fost ușor pentru Drăgulin să-l treacă pe Malone din serial, la Malone din film, atunci când a venit vorba de hair, cei șapte ani trecuți de la filmarea ultimului episod al serialului și-a pus amprenta. Chiar dacă se bucură de un păr bogat, care îi permite să încerce tot felul de tunsori, atunci când a trebuit să refacă celebra creastă a lui Malone, a avut nevoie de ajutor din partea hairstiliștilor. „În serial am avut părul meu. La film a fost nevoie să fiu ajutat de niște meșe. N-am reușit să ajung la performața aia la care am vrut eu. Mi-aș fi dorit, dar pur și simplu nu a mai vrut părul să crească. Asta a fost”, a mai completat Vlad Drăgulin pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi