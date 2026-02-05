Dintr-o glumă făcută în social media, actorul din filmul „Băieți de oraș”, care este deja în toate cinematografele din țară, a ajuns să fie abordat pentru diverse sfaturi legat de fashion. „Shopping-ul este pasiunea mea. Aș vrea să spun că, ai mei, acum mult timp mi-au luat un apartament cu trei camere. A treia cameră era pentru momentul când voi avea un copil. E, acea a treia cameră s-a transformat într-o magazie, că nu pot să-i zic dressing. Pot să fac filme, efectiv, cu câte haine am. Or, să mă dea la un moment dat afară hainele din casă. Este o problemă, vă rog ajutați-mă, mi-am și vândut din ele, am donat banii, tot nu m-a ajutat, tot nu. Deci este o chestie de love-hate între mine și haine. Da, îmi plac foarte mult hainele, iubesc fashion-ul, iar costumul pe care l-am este o colaborare între Kappa și Tommy Cash”, ne-a declarat Vlad Drăgulin.

vlad dragulin (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Totul a început în adolescență, când a conștientizat că cei din jur, în mod special fetele de vârsta lui, pun foarte mare accent pe modul în care sunt îmbrăcați cei din jur. „Pur și simplu este o poveste din adolescența din Buzău. Eram rock-erist, mă îmbrăcam ca rock-erii până în clasa a zecea, când am zis că e nevoie de o schimbare. În Buzău, atunci, în 2006, apăruseră niște buticuri de-astea cu haine pe care le duceau băieții din Italia. Și atunci le-am spus părinților mei că vreau și eu să mă îmbrac. Mi-am luat atunci prima pereche de blugi. Se purtau tricourile Polo. Așa, mi-am luat și un tricou de la Polo. M-am tuns. Și la o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare. Am zis că poate e de acolo. Nu, îmi plăceau mult de tot ținutele pe care le purtau vedetele din afară în pozele alea când „sanchi” erau ei surprinși de paparazzi. Îmi plăcea foarte mult genul ăla de ținute legere și mi se părea super tare. Cred că dacă ești persoană publică, dacă ești vedetă, gen, poți să faci asta, poți să te îmbrați cum vrei tu și așa. Dar numai că eu început să mă îmbrac de când eram la Buzău”, a explicat actorul pentru Libertatea.

A venit cu haine de acasă pentru filmul „Băieți de oraș”

Vlad Drăgulin a dus pasinea pentru haine și accesorii și către personajul Malone din filmul „Băieți de oraș”. Ce-i drept nu abordează același stil vestimentar, însă Drăgulin a găsit piese în dressing-ului lui care să se preteze cu personalitatea lui Malone. „Am ajutat și eu departamentul de costume, am făcut căteva donații puternice. Ai să rămâi surprinsă, dar sunt foarte zgârcit, sunt foarte strângător. Nu aș da niciodată foarte mulți bani pe un obiect vestimentar anume. Niciodată. Am făcut o singură dată prostia asta. Da, am învățat că e o prostie și că nu înseamnă nimic să ai o pereche de blugi sau o pereche de adidași. Asta nu spune nimic, chiar nu spune nimic. Și-mi place să demonstrez oamenilor cumva, băieților, tinerilor, că te poți îmbrăca mișto, cheltuind mai puțin bani. Acea „greșeală” pe care am făcut-o, cu adidașii scumpi pe care mi i-am luat când eram mai prost, îi regăsitm în personaj. Îl regăsim pe Malone încălțat cu acei adidași”, ne-a povestit amuzat actorul.

Dacă la capitolul haine a fost ușor pentru Drăgulin să-l treacă pe Malone din serial, la Malone din film, atunci când a venit vorba de hair, cei șapte ani trecuți de la filmarea ultimului episod al serialului și-a pus amprenta. Chiar dacă se bucură de un păr bogat, care îi permite să încerce tot felul de tunsori, atunci când a trebuit să refacă celebra creastă a lui Malone, a avut nevoie de ajutor din partea hairstiliștilor. „În serial am avut părul meu. La film a fost nevoie să fiu ajutat de niște meșe. N-am reușit să ajung la performața aia la care am vrut eu. Mi-aș fi dorit, dar pur și simplu nu a mai vrut părul să crească. Asta a fost”, a mai completat Vlad Drăgulin pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer amendat pentru că a depășit cu 0,08 km/h viteza legală le-a trimis polițiștilor o scrisoare: „Am o curiozitate”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Viva.ro
Incredibil cum arată acum Irina Tănase. S-a retras după ce a fost părăsită de Liviu Dragnea însă imaginile apărute acum cu ea au stârnit un val de reacții. Ce au observat toți
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Unica.ro
Descoperire neașteptată a oamenilor de știință. Ce s-a aflat acum despre persoanele care s-au vaccinat împotriva Covid-19
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
GSP.RO
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit astăzi
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Libertateapentrufemei.ro
Bomba mondenă! Vedeta Antenei 1, surprinsă în ipostaze intime, interzise, cu un doctor însurat, la benzinarie! Amor nebun în miezul zilei! A venit și poliția!
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Avantaje.ro
Alertă alimentară de ultimă oră în România! Du înapoi acum sau aruncă dacă ai cumpărat asta! Un celebru hipermarket retrage un aliment consumat de mulți români! Ce pericol prezintă
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?"
Știri România 16:05
Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?”
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
Știri România 16:00
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
Parteneri
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Adevarul.ro
Secretul celui mai mare cutremur din Japonia a fost dezvăluit. Factorul care a jucat un rol esențial în amplificarea seismului
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Fanatik.ro
Lista intersecțiilor supravegheate de camere cu recunoaștere facială, fake news-ul viralizat pe internet. Poliția avertizează: ”E o informație nereală”
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte

Monden

De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Stiri Mondene 16:00
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Parteneri
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
GSP.ro
FC U Craiova, victorie în dosarul palmaresului Științei! Mititelu, reacție triumfătoare: „Impostura a căzut!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Redactia.ro
Decizia radicală luată de Ruxandra Luca după ce a fost surprinsă alături de un bărbat căsătorit
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult
KanalD.ro
Nu se poate așa ceva! A murit Alin St... Vezi mai mult

Politic

Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Fanatik.ro
Gigi Becali, transfer de senzație pe final de mercato! Fotbalistul de națională a semnat cu FCSB
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om
Spotmedia.ro
Singura primată veninoasă din lume. Poate fi extrem de periculoasă și chiar letală, inclusiv pentru om