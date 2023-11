Ieri, Simona Gherghe a atras atenția cu fotografia postată pe Instagram, la secțiunea Instastory. Prezentatoarea emisiunii „Mireasa” și-a pozat copiii într-un mall din București și a dezvăluit: „Vlad, care nu a fost de multe ori la mall în cei patru ani și jumătate: «mami, aici e aeroport?»

Venim cu el la mall doar când e un film de văzut. Și asta destul de rar”, a scris vedeta. Ulterior, ea a primit multe mesaje în privat în care fanii au întrebat-o de ce a decis să nu își ducă copiii la mall.

Simona Gherghe: „Mi se pare un mediu cu extraordinar de mulți stimuli, care obosește foarte tare”

Tot pe Instagram, ea a revenit astăzi cu explicații. „Voiam să vă spun ceva în legătură cu postarea mea de ieri. Știți că am făcut o poză cu Ana și Vlad, eram la mall, am fost la un film, și Vlad m-a întrebat: «mami, aici e aeroportul?» Pentru că într-adevăr arhitectural seamănă un pic cu aeroportul.

Și am primit o mulțime de mesaje de la voi, de la unii dintre voi care m-au întrebat dacă nu e ok să duci copiii la mall. Nu, nici vorbă de așa ceva, este cum simți să o faci. Noi am simțit că nu vrem să îi ducem la mall, dacă avem ceva timp pentru noi preferăm să facem orice altceva decât să mergem în mall. Dacă ar exista cinematografe faine în afara mallului, cu siguranță am merge acolo, dar știti că nu prea sunt”, a spus vedeta.

Simona Gherghe, către părinții care își duc copiii la mall: „Mai bine stați acasă”

Și a continuat: „Ideea cu mallul este că mie mi se pare un mediu cu extraordinar de mulți stimuli, care obosește foarte tare. Așadar, un mediu cu foarte mulți stimuli, un mediu care obosește foarte tare. Îmi amintesc de o fază, știți că copiii sunt foarte buni receptori, simt energia celorlalți extraordinar, poate că mult mai bine decât noi, adulții, și a trebuit să mergem odată la o bancă în mall.

Din momentul în care am intrat în mall până am ieșit a fost un urlet total și mi-am dat seama că nu e ok, lumea aia, zarva, foiala, nu e ceva bun pentru copii. Asta o dată.

Și doi. Mie nu mi se pare că e un spațiu care poate fi aerisit foarte ușor, deci vă dați seama ce virusuri sunt, asta un sfat pentru părinții care au copii mici și mai ies în mall. Mai bine stați acasă că e mult mai sigur decât să îi duceți la mall”, a încheiat prezentatoarea de la Antena 1.

Simona Gherghe, adevărul despre căsnicia cu soțul ei

Simona Gherghe se împarte între familie și carieră, iar de multe ori reușește să le îmbine perfect. Prezentatoarea show-ului matrimonial „Mireasa” este căsătorită cu Răzvan Săndulescu de mai bine de 6 ani și ca în orice familie și între ei mai apar neînțelegeri.

Într-un interviu pentru Playtech.ro, vedeta de la Antena 1 a vorbit despre familia ei, dar și cum s-a schimbat viața de cuplu de când a devenit mamă. „Sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat la noi, dar ce am remarcat eu așa în evoluția nostră ca și cuplu este că am ajuns să facem o echipă foarte bună. Nu că înainte nu am fi făcut, dar am foarte mare încredere în el.

De exemplu, acum el e cu copiii acasă, știu că ei sunt pe cele mai bune mâini. Suntem o echipă și funcționăm ca atare, sigur că avem și divergențe mai ales în ceea ce privește educația copiilor. De obicei aici sunt meciurile cele mai mari, dar sunt ei în primul rând care sunt liantul ăsta atât de frumos între noi și ne este foarte bine așa cum ne e în această formulă.”