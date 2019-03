De unde își completează Antonia garderoba. „Eu iau și de la second hand”

Antonia nu poartă doar haine de firmă, ci își cumpără și de la magazinele senod hand. Dezvăluirea a fost făcută chiar de artistă în cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1.

„În mare, îmi place să fiu sport, mă simt cel mai bine sport și lejer, dar îmi place să fiu și feminină, știu că mulți oameni mă preferă feminină. Eu mă simt cel mai bine sport, în trening.

Nu mai am loc de haine, că are și Alex haine multe. Hainele de la băieți le refolosesc.

Eu iau și haine de la locuri vintage și de la second hand, care mi se par mai cool”, a spus Antonia.

Antonia este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Artista formează un cuplu cu Alex Velea de mai mulți ani. Din povestea lor de iubire s-au născut doi băieți: Dominic și Akim. Antonia mai are o fiică, Maya, din mariajul cu Vincenzo Castellano.

