Laura Cosoi este încă la fel de activă în viața profesională și își dozează energia în așa fel încât să pună la punct și ultimele detalii pentru venirea celui mai nou membru al familiei.

„În următoarea perioadă, eu m-am gândit că am intrat într-un concediu prenatal, însă nu am prea intrat, pentru că mai am filmări (…) Mai am proiectele mele, nu m-am oprit, însă recunosc că îmi place foarte mult să-mi petrec timpul cu copiii acum, să mă gândesc pentru bebeluș ce pregătesc, camera, am foarte multe idei, am comandat căruciorul”, spune Laura Cosoi, potrivit Spynews.

În perioada aceasta, Laura Cosoi se luptă cu insomniile, dar reușește să facă față cu brio tuturor activităților zilnice.

„Nu dorm noaptea, dar face parte din proces. E o pregătire firească pentru ceea ce urmează să vină, pentru că atunci când bebelușul are o lună, două, chiar trei, nopțile sunt mai albe.

Rita chiar îmi spune că mă ajută, că va dormi cu mine și că atunci când bebelușul o să se trezească, o să mă trezească ea. Ea încearcă să mă ajute, sunt fetițe și mi se pare că fetițele au instinctul matern de când se nasc. Sunt deosebite”, a declarat Laura Cosoi, potrivit sursei citate.

Laura Cosoi alege ca atunci când pleacă în vacanțe să își ia cu ea și copiii

„Îmi dau seama că foarte multe mame întâmpină o frică. Sunt captive.. Adică un copil se poate îmbolnăvi acasă, se poate îmbolnăvi în Bali. Nouă ni s-a întâmplat ca, în Bali, copiii să fie bolnavi. OK, te gândești că în București vorbești limba, ai medici, dai un telefon, te ajută cineva, ai un spital. Astea există și în Bali.

Există spitale, farmacii nonstop, poți comunica și cu un medic din România, căci fusul orar te ajută, cred că nu trebuie să devenim prizonierii propriei noastre frici și să transmitem asta copiilor. Dincolo de asta, probabil că dacă nu ar fi fost Cosmin în viața mea, aș fi fost și eu mai panicată.”, a spus Laura Cosoi la Happy Channel.

