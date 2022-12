Decizia luată de Ruxi în privința carierei sale, după „Sunt celebru, scoate-mă de aici”: „Urmează să văd câtă cerere o să am, dacă măresc sau nu echipa”

Ruxi sau Roxana Erdei, pe numele ei din buletin, le-a îmbrăcat pe AMI și pe Anisia Gafton la finala „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Este stilist, așa își dorește să facă pe viitor. „Îmi era dor să mă îmbrac frumos. Este viața mea să mă îmbrac așa, să fiu extra. Iar acum am zis să fiu puțin mai normală, dar tot nu m-am putut abține să nu fac ceva wow.

M-am îmbrăcat pe mine, am îmbrăcat-o pe Ami și pe Anisia. Am stat să le gândesc niște modele și niște ținute ca ele să se simtă bine, să iasă ceva „bombă” și cred că a ieșit. Mai ales la Anisia pe care nu am mai văzut-o așa. E ceva nou pentru ea. Asta vreau să fac pe mai departe, să fac styling și să îmbrac oameni. Să vină câți mai mulți oameni la mine să-i îmbrac”, a declarat Ruxi, care a dezvăluit cât de mult îi place să creeze ținute, să facă outfit-uri speciale.

„Pentru mine a îmbrăca înseamnă creație, styling. Mai întâi mă uit la om să văd ce gen e, ce corp are, ce-i place. Creez și ținute special pentru el. Rochia de pe mine am făcut-o ea, la fel ca și cea pentru Ami sau Anisia. Cumva sunt niște modele pe care ele le preferau și eu le-am stilizat și le-am modificat în funcție de personalitatea lor”, a mai povestit Ruxi.

Acum, ea are o colaborare cu o singură croitoreasă, care îi coase tot ce ea își dorește, după model. „Lucrez cu o croitoreasă care pur și simplu îmi face ceea ce ii zic. Îi arăt ce vreau să coasă și mă ajută. Este și foarte rapidă și mă ajută foarte. Asta îmi place să fac și asta vreau să fac mai departe”, a mai povestit vedeta.

„Urmează să văd câtă cerere o să am, dacă măresc sau nu echipa, dar vedem pe viitor. Eu sper mai întâi să vină fetele să le sfătuiesc. Este nevoie mai întâi de sfaturi de combinații, să știm bazele, ce se poartă cu ce se poartă și după aceea să mergem la creație. Mai întâi să învățăm cum să accesorizăm și cum să purtăm niște ținute corect”, a mai adăugat ea.

Ruxi, care a participat și la „Bravo, ai stil”, speră să aibă succes în acest domeniu, să aibă cerere. „Depinde de ce vrea omul, dacă vrea ceva să iasă în evidență facem, asta este bucuria mea, eu vreau tot timpul să fiu extra, să forțăm, să mergem cât mai departe, dar putem să rămânem și la minimalist sau la un stil cât mai simplu sau mai delicat. Depinde de om.

Eu pot să fac toate combinațiile posibile, nu contează, deși prefer extravaganța, prefer să fim extra, dar se poate și simplu. Scrieți pe Instragram, care vreți, care doriți, sunt aici să vă îmbrac, să vă învăț să fiți bombă”, a încheiat ea.

Cine e, de fapt, Ruxi

Roxana Erdei sau Ruxi, așa cum este cunoscută publicului, este Social Media Influencer, regizor, scenarist și actor, își creează propriul conținut online, fiind în topul celor mai urmăriți comedianți din social media. Ea a participat și la emisiunea „Bravo, ai stil”, pe care a și câștigat-o, și a participat și la „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, la Pro TV.

Înainte de a începe emisiunea „Bravo, ai stil”, Ruxi își descria stilul vestimentar ca fiind sexy, seducător și extravagant și considera că va reuși să împletească cu ușurință entertainmentul și stylingul în cadrul apreciatului reality show „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„Eu sunt artist în sufletul meu, îmi place să creez artă sub orice formă, de la clipuri, scenarii, cărți până la compoziții vestimentare.

În plus, îmi place entertainmentul, prin el mă eliberez și îmi oferă șansa să creez ținute extravagante”, spunea Ruxi.

