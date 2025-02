Decizia luată de Simona Gherghe la început de an. „Greu, când ai program dificil și doi copii de gestionat. Nu-mi place să trișez”

Simona Gherghe și-a propus să își schimbe stilul de viață, să renunțe la scuze și să își gestioneze timpul eficient. Astfel că, vedeta s-a apucat de sport.

„Acum exact 21 de zile, mi-am dat un challenge: #21deziledesport. Greu, când ai program dificil și doi copii de gestionat. Mă tot chinuiam să fac loc sportului în viața mea și inventam tot soiul de motive să n-o fac. Principala scuză era lipsa timpului. Ei, în astea trei săptămâni, mi-am dovedit că, dacă îți dorești ceva, îi faci loc în viața ta, oricât de greu ar părea .

Am avut zile cu podcast, emisie live, dus copiii la activități, făcut cină, plus tot ritualul de seară (dușurile celor mici, poveste, adormit). Și mi-a ieșit și treaba asta cu sportul. Dimineața, devreme. N-am lipsit nicio zi. Mi-am organizat în așa fel programul, încât să bifez tot”, a transmis Simona Gherghe pe contul de socializare.

Simona Gherghe a slăbit 3 kilograme

După ce și-a schimbat stilul, rezultatele au început să se vadă, iar fosta prezentatoare TV se simte mult mai bine în pielea ei. Simona Gherghe a slăbit 3 kilograme, doarme mult mai bine, se simte excelent în piele sa, corpul arată mult mai tonifiat, iar nivelul de stres a scăzut considerabil.

„M-a ajutat că am postat aici, practic, n-am avut cum să mă mai răzgândesc. Nu-mi place să trișez. Niciodată! Ce am câștigat? Mă simt muuult mai bine, a scăzut considerabil nivelul de stres, dorm bine, am slăbit 3 kilograme, corpul arată mai tonifiat. Și da, SUNT MÂNDRĂ DE MINE! De acum, sportul va avea locul lui în viața mea, de câteva ori pe săptămână. E un obicei pe care l-am primit cu recunoștință”, a mai scris Simona Gherghe pe pagina sa de Facebook.

