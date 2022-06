Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul principe Nicolae și-a arătat mândria și fericirea după botezul fiului său, care îi poartă numele regelui Mihai. „Data de 18 iunie 2022 va rămâne mereu în inima familiei mele. În această zi, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia s-a săvârșit Taina Sfântului Botez fiului nostru, Mihai. În urmă cu 100 de ani, la 15 octombrie 1922, a avut loc ceremonia de încoronare a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari, la catedrala construită special pentru acest moment solemn”, a notat el.

„Faptul că fiul nostru a devenit creștin în aceeași catedrală unde străbunii săi au fost unși drept Regi ne onorează profund. Mai mult, bunicul meu, Regele Mihai, a purtat titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Iată încă un element pentru care, împreună cu soția mea Alina-Maria de Roumanie, am dorit ca botezul strănepotului său să fie săvârșit la Alba Iulia, ținând legătura între trecut, prezent și viitor în acest loc cu o încărcătură simbolică deosebită”, a mai transmis fostul principe Nicolae pe Facebook.

Totodată, el a ținut să le mulțumească tuturor celor care au participat la eveniment. Din familia lui, sora sa a fost prezentă la botez, dar și cumnatul. Mama fostului principe Nicolae, Margareta, Custodele Coroanei, Radu, principele Radu, au lipsit.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această zi atât de specială, împreuna cu nașii noștri, Liviu și Simona Popescu, sora mea Elisabeta-Karina de Roumanie, cumnatul meu Mihai, socrii mei, Rodica și Heinz Binder și, nu în ultimul rând, mulțumim localnicilor pentru primirea călduroasă și pentru urările deosebite pe care ni le-au adresat!”, a încheiat el.

Nicholas Medforth-Mills este fiul principesei Elena a României şi al lui Robin Medforth-Mills. Este născut, pe 1 aprilie 1985, în Meyrin, Elveţia. A primit titlul de principe la împlinirea vârstei de 20 de ani, însă printr-un document semnat la 1 august 2015 şi intrat în vigoare imediat i-au fost retrase titlul şi calificativul şi a fost exclus din linia de succesiune la tronul României, scrie stiripesurse.ro.

În prezent, el nu are o relație cu Casa Regală a României, cu Margareta, Custodele Coroanei și mătușa lui. „Nu, refuză orice fel de comunicare. Sunt deschis la dialog şi întind mâna. Am scris scrisori, am făcut demersuri şi o să fac în continuare până la urmă e familie indiferent ce a făcut sau ce eu am făcut sau ce a făcut oricine, familia trebuie să fie unită şi trebuie să mergem împreună în viitor cu orice proiect indiferent de părerea unora. Trebuie să fim împreună şi aşa trebuie să rămână”, a spus el într-un interviu la Insider Politic de la Prima TV.

Foto: Facebook Nicolae al României

