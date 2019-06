Degeaba stau în aceeași casă! Iuliana Marciuc și Adrian Enache: „Avem programe diferite. Doar lunea ce ne mai putem întâlni”

Săptămâna trecută, cu mare efort, prezentatoarea de televiziune și cântărețul au reușit să vină braț la braț la evenimentul de lansare a unor albume semnate de bunii lor prieteni Alina și Romeo Negoiasa.

Iuliana și Adrian au reușit să vină împreună la un eveniment

Atunci, Iuliana ne-a explicat care e motivul pentru care aparițiile în cuplu pot fi numărate pe degetele de la o mână. „Avem programe diferite. Am venit împreună pentru că suntem prieteni cu Alina și Romeo. Am fost deseori la ei la Câmpina, unde au o terasă și o grădină superbe. Programele noastre diferă, dar fiind o zi de luni, am putut să ne întâlnim. Așadar, doar lunea ce ne mai putem întâlni. Iar eu am fugit de la antrenamentul artiștilor ca să pot veni”, ne-a mărturisit vedeta TVR 1.

