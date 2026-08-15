Eclipsa totală de Soare a fost un moment neașteptat de dificil pentru Delia Matache. În timp ce milioane de oameni admirau fenomenul, artista a mărturisit că s-a simțit copleșită de tristețe. Starea de spirit a fost afectată, iar vedeta nu a ezitat să spună asta celor care o urmăresc pe Instagram.

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„Mai e cineva care s-a simțit absolut îngrozitor de această eclipsă, sau… Absolut sad. Cea mai tristă persoană în viață am fost”, a spus artista.

Delia, hotărâtă să își scimbe viața

Delia a declarat recent, că dorește să își perfecționeze forma de alergare, fiind nemulțumită de modul în care se percepe în filmări.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a declarat ea pentru urmăritori

„Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc. Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a spus artista.

De asemenea, chiar dacă nu îi place, Delia a decis să se întoarcă în sala de sport, pentru a începe exercițiile.

„Urăsc ideea de sală, dar cred că trebuie să mă duc să ridic greutăți, sau să ridic greutăți acasă. Îmi iau acasă și stau și trag de mine să ridic greutăți. Nu îmi place ideea de sală, îmi dă anxietate. Asociez sala cu un anumit tipar de oameni. Nu vreau să mă duc să socializez la sală, nu vreau la sală”, a declarat artista, zilele trecute.







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