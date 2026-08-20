Pisciadù (sau Rifugio Pisciadù) este una dintre cele mai spectaculoase și populare destinații din masivul Sella, situată în inima Dolomiților italieni, la o altitudine de 2.585 de metri. Zona este celebră pentru peisajele sale dramatice, lacul glaciar turcoaz și unele dintre cele mai accesibile trasee alpine din regiune.

În timpul călătoriei sale, Delia Matache a ajuns în această zonă și a ales să parcurgă un traseu către vârful Pisciadù.

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„Bună dimineața! O nouă zi, un nou hike (o nouă drumeție), vremea este superbă, peisajul… Febra musculară m-a mai lăsat un pic (…) Astăzi am propus să facem vârful Pisciadù. E un traseu mai lung și mai greu, cu coborâre pe valea asta spartă, absolut minunat. (…) Traseul este foarte aglomerat, incredibil, pentru un traseu de genul ăsta… (…) Suntem pe la jumătatea traseului, arată foarte marțian totul. Doamne, cât e de frumos”.

Delia iubește natura și petrece mult timp făcând astfel de trasee, știind că o să vină ziua în care nu va mai putea să le facă. Artista și-a exprimat recent speranța, că va putea trăi aceleași experiențe și peste ani.

„Cu gândul că într-o zi n-o să mai pot să mă bucur așa de toată minunea asta… Țopăind din piatră în piatră… ca un căprior liber. Dar e doar un gând… Pentru că sigur o să pot la fel și peste 20 de ani”, a transmis Delia Matache prin intermediul unui mesaj atașat clipului video de pe TikTok.

Delia, decisă să facă schimbări în viața ei

În urmă cu ceva timp, Delia le povestea fanilor din mediul online că își dorește să facă schimbări importante în viața sa.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a spus Delia într-un videoclip publicat pe TikTok.

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