Cei doi au rămas în relații bune de dragul copilei și au învățat să conviețuiască după despărțire. Mulți s-au întrebat de ce Denisa nu i-a cerut pensie alimentară fotbalistului.

„Nu, nu am făcut asta. E copilul meu și nu mi-aș dori ca pentru niște bani să o traumatizez. Mulți mi-au zis că e dreptul copilului, dar noi fiind persoane publice ar fi fost un circ. Iar eu vreau ca fata mea să crească într-un mediu normal.

În viaţă nu este totul despre bani şi spun asta deşi mie îmi plac banii mult, dar am învăţat să îi fac. Am avut câteva perioade grele cu el din punctul ăsta de vedere, ne mai contraziceam şi nu mi-a plăcut. Eu mi-am dorit o viaţă liniştită, să îmi cresc copilul şi să am ce îmi place, ce vreau. Este o satisfacţie incredibilă că am reuşit să fac asta”, a dezvăluit Denisa Nechifor pentru Playtech.

Atunci când a fost întrebată dacă Adrian Cristea a încercat să o recucerească, după ce s-au despărțit, Denisa nu a dat detalii.

„Asta trebuie să îl întrebaţi pe el. Adi este tatăl fetei mele, avem o relaţie foarte bună, chiar mai devreme mi-a scris că îşi doreşte ceva de ziua lui care va fi în curând. Ne creştem copilul împreună, este de acord cu metodele mele de a-l educa şi asta îmi dă încredere că fac ce trebuie. Îi doresc numai bine”, a mai spus Denisa, potrivit sursei menționate anterior.

