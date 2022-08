Într-un interviu pentru Ciao.ro, Denise Rifai a fost întrebată despre iubit. Are sau nu are prezentatoarea un partener în acest moment? A dat de înțeles că preferă să își țină viața intimă… privată și că atunci când are ceva de declarat în acest sens, nu va ezita să o facă.

„Această întrebare o să rămână fără răspuns mult timp de-acum încolo. Eu fac toate eforturile să–mi țin viața mea privată… a mea, să fie pentru mine. Și, cu siguranță, când lucrurile nu vor mai putea fi ținute acolo… o să le știe toată lumea.

Eu cred că o femeie are nevoie de un bărbat întotdeauna în viața ei pentru că noi suntem în complementaritate cu bărbatul, yin și yang, adică nu poți să funcționezi fără un bărbat. E foarte greu dacă nu există și energie masculină. Mulțumesc bunului Dumnezeu că sunt foarte echilibrată și că nu am nicio lipsă pe niciun plan. Dar când vor fi lucruri de anunțat, cu siguranță nu o să evit să le anunț”, a dezvăluit ea.

Recent, Denise Rifai a făcut portretul bărbatului ideal pentru ea. „Eu sunt o tipă feminină, nu inhib și îmi plac bărbații, bărbatul autentic, bărbatul-bărbat! Nu inhib niciodată tipologia de bărbat care mie îmi place! Sigur pe aceea nu o inhib!”, a spus Denise Rifai pentru Cancan.

„Sunt o femeie foarte iubită și sunt caldă! O femeie trebuie să știe să își împlinească fiecare rol, iar rolul de femeie de lângă un bărbat este acela de a-l sprijini pe el în primul rând, de a-i fi alături, de a forma cuplu cu el, nu de a fi doamna profesoară!

Chiar urăsc tipul ăsta de femeie! O femeie trebuie să știe să stea în spatele bărbatului ei! Nu întâmplător se spune că în spatele unui bărbat puternic stă o femeie puternică!”, a mai adăugat prezentatoarea.

În urmă cu aproape un an, Denise Rifai a vorbit despre căsătorie. „Întotdeauna mi-a plăcut ca bărbatul de lângă mine să fie mai inteligent decât mine, sclipitor să fie”, a povestit ea. „Mi-am dorit să am de învățat de la el, să îl privesc și ca pe un mentor. Să îl admir! Visul meu a fost mereu să am o familie cu mulți copii, până acum nu s-a concretizat, dar sunt optimistă și îmi spun că voi avea parte de ceea ce este scris pentru mine. Nu m-am panicat niciodată referitor la acest aspect”, a mărturisit prezentatoarea de la Kanal D pentru unica.ro.

