La sfârșitul anului trecut s-a aflat că Violeta Bănică a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Din toamnă, ea va studia la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii.

Vestea admiterii a fost primită cu mare entuziasm de Andreea Marin, care a împărtășit momentul emoționant cu admiratorii săi pe rețelele de socializare, alături de un mesaj plin de iubire și mândrie. „Noaptea trecută, o mare bucurie mi-a umplut sufletul. Ana Violeta Bănică, copil drag, muncitor și cu inima bună, mulțumesc pentru pasiunea, efortul și dăruirea ta”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

Cum o încurajează Andreea Marin pe Violeta

Tot vedeta a declarat acum că fiica ei se pregătește pentru Bacalaureat, examen pe care trebuie să în treacă pentru a ajunge la facultate. „Se pregătește pentru Bacalaureat. Să nu uităm că în ziua de azi, întâi știi unde ești student și după aceea îți dai Bacalaureatul.

Dacă studiezi în străinătate, într-adevăr, aplicațiile se fac mult mai devreme și știi deja că ai luat la facultate înainte să ai Bacalaureatul. Mai e un pas, însă nu îmi fac probleme. E o fată foarte deșteaptă, foarte muncitoare și îi țin pumnii”, a declarat Andreea Marin, la Antena Stars.

Tot vedeta a recunoscut că Violeta nu are emoții deloc, în schimb ea da. „Mai multe emoții am eu decât ea! Ea și-a deschis larg aripile și așa e și normal, așa și trebuie, să ai entuziasm la vârsta la care te desprinzi de ai tăi și începi să înveți a clădi propriul drum în viață. Însă, pentru mine, ca mamă nu e ușor, recunosc”, a mai spus Andreea Marin.

Cum a fost vizita la facultate

În urmă cu câteva luni, Andreea Marin și Violeta Bănică au părăsit România pentru câteva zile și au călătorit în America, unde au vizitat facultatea unde tânăra va învăța din toamnă. A avut-o pe mama ei alături, care o sprijină în tot parcursul ei.

„Primii pași în campusul Cornell University din statul New York, unde am ajuns cu teamă, cu îndoieli, ca orice mamă care-și vede copilul zburând prea departe. Dar când am înțeles totul și am descoperit sistemul de învățământ superior de aici, șansele ce se deschid după studii și mai ales entuziasmul Violetei și zâmbetul larg de pe chipul ei, o liniște s-a așternut peste sufletul meu”, și-a început Andreea Marin confesiunea pe Facebook.

Și a continuat, explicând ce s-a întâmplat în cadrul vizitei, cine le-a prezentat universitatea, dar și dotările unității de învățământ. „Ne-au întâmpinat colegi ai săi care ne-au ghidat prin orașul pitoresc dedicat doar studenților, dascălilor și personalului dedicat activităților lor.

Natură cât vezi cu ochii, dealuri verzi și poduri peste cascade, ca într-o poveste. Biblioteca botezată Harry Potter. Clădiri de studiu cu o istorie impresionantă, săli de spectacole, dedicate artei sau sportului. Dascăli care inspiră.

Un loc în care ajungi cu greu, după ani de muncă, dar în care ai șansa să pui cărămidă peste cărămidă pentru un viitor care depinde, în fiecare clipă, mai ales de dăruirea și munca studentului. Dumnezeu să ne țină pe toți sănătoși și în pace, să putem avea grijă în liniște de ceea ce depinde de noi”, a mai scris ea pe Facebook.

