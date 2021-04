Detalii neștiute din viața lui Sorin Bontea. „Am lucrat la alimentară”. Ce salariu avea

Bucătarul de la Antena 1 a făcut armata, iar în anul 1991 a terminat stagiul de antrenament, după Revoluția din 1989. A vrut atunci să fugă în Germania.

„Am ieșit din armată, ce țară liberă? Mentalitatea era la fel, s-a schimbat după ani 2000. Am încercat atunci să fug și eu în Germania. Fratele meu a fugit, dar pe noi ne-au prins pe la unguri și ne-au dat înapoi… S-a întâmplat în 1991, după ce am terminat armata”, a spus acesta în podcastul lui Mihai Morar de pe YouTube.

Sorin Bontea a dezvăluit că înainte, dar și după armată, a lucrat într-o alimentară ca ajutor de bucătar, iar apoi ca bucătar. El trebuia să gătească semipreparate. La început a avut un salariu mai mic, iar apoi i l-au mărit. Iată cât câștiga.

„Eu am trecut prin multe, eram puști, eram copil pe atunci. Am lucrat prin Piața Amzei la Gospodina și un bar, după 1990. Era genul ăla de alimentară unde te duceai și luai semipreparate. Eu lucram acolo ca bucătar. Eram tot ajutor de fapt… Am lucrat trei ani, apoi m-au trimis în armată și m-am întors și tot așa era…

Cred că ajunsesem bucătar, de la 1.500 de lei aveam vreo 2.150. Pe acolo era salariul. (…)

Și ne trimiteau să muncim chiar și în noaptea de Revelion, undeva pe la Romexpo se făcea Revelionul Tineretului. Asta era înainte de armată, pe vremea lui Ceaușescu. Eram puști și noi am fugit de acolo, am mers la Revelion”, a mai spus el în același interviu.

