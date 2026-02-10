Devrim Ozkan afișează un corp perfect, bine lucrat, pe care îl etalează cu încredere și în social media. Ceea ce a atras însă imediat privirile fanilor este chipul lui Charlie Chaplin tatuat pe brațul drept, o alegere care nu e deloc întâmplătoare.

Regretatul actor și regizor britanic, simbol universal al umorului și al zâmbetului, purta dincolo de masca de pe scenă poveri grele, singurătate, exil, controverse și lupte interioare. Contrastul dintre lumină și umbră pare să fie exact mesajul pe care frumoasa actriță a ales să-l poarte pe piele, sau poate o amintire că adevărata poveste a unui om nu se vede întotdeauna la suprafață.

Pe trupul actriței maeștri tatuatori au „pictat” și cifre, versuri și mesaje criptice, fiecare detaliu stârnind curiozitatea internauților. Fiecare simbol pare să spună povești, unele misterioase, altele provocatoare, îmbinând mesajul enigmatic și personal cu partea estetică.

„Cred că prea multe tatuaje nu arată bine pe femei, dar întotdeauna există oameni care le iubesc”, „Dumnezeu a creat femeia. Numele ei este Devrim”, „Arăți superb, cu adevărat sexy și frumoasă”, „3:15 – 2 iulie… Misterul numerelor este o chestiune de curiozitate”, „Întotdeauna m-am întrebat ce scrie pe tatuajul de pe spatele ei”, „Există vreun loc fără tatuaje, doamnă Devrim?”, sunt doar câteva dintre miile de mesaje lăsate de fani.

Cu aproape două milioane de urmăritori, Devrim Ozkan este văzută drept una dintre cele mai sexy artiste ale momentului, iar aparițiile sale nu trec niciodată neobservate. Silueta perfect lucrată, afișată fără rețineri, generează mii de reacții și continuă să fascineze.

Frumusețea și talentul ei pot fi urmărite în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 20.00, la Kanal D, în serialul „O nouă șansă”, unde Devrim Ozkan dă viață polițistei Songul Acarerk, comisar al Diviziei de Crimă Organizată, un personaj puternic, carismatic și total diferit de rolurile care au consacrat-o.

