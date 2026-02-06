Cine este celebra actrița care apare din nou la Kanal D. Are milioane de fani pe rețelele de socializare

După ce și-a câștigat un public numeros cu rolurile sale memorabile din serialele „Ramo” și „Patria mea ești tu”, difuzate la Kanal D, frumoasa actriță o interpretează acum pe Songul Acarerk, comisar al Diviziei de Crimă Organizată, un personaj puternic, carismatic și extrem de diferit de rolurile care au consacrat-o până acum.

Actrița joacă în „O nouă șansă”, serial difuzat de Kanal D

Publicul din România o cunoaște pe Devrim Ozkan din „Patria mea ești tu”, unde a interpretat-o pe Havva, un personaj dramatic care a emoționat telespectatorii, dar și din serialul „Ramo”, unde a jucat rolul lui Nehir, o apariție care i-a consolidat statutul de actriță apreciată și urmărită.

Unul dintre motivele pentru care serialul „O nouă șansă” a devenit un adevărat succes în Turcia este relația intensă dintre Songul Acarerk și Sadi Payasli, personaj interpretat exemplar de Ertan Saban. Chimia dintre cei doi a fost atât de puternică încât presa turcă și fanii au botezat rapid cuplul care a devenit viral pe rețelele de socializare: „SadGul”.

Scenele încărcate de tensiune, replicile tăioase și evoluția neașteptată a relației dintre Songul Acarerk și Sadi Payasli au transformat acest cuplu într-unul dintre cele mai iubite din serialele turcești recente. Fanii urmăresc fiecare apariție a celor doi, iar hashtag-ul „SadGul” a devenit rapid trending în Turcia.

Însă nu doar relația de pe micul ecran ține publicul cu sufletul la gură. Devrim Ozkan a fost intens mediatizată și pentru povestea sa de iubire din viața reală cu celebrul fotbalist uruguayan Lucas Torreira, vedeta echipei Galatasaray. Relația lor, presărată cu despărțiri dramatice, împăcări surprinzătoare și declarații care au făcut înconjurul presei, a ținut prima pagină a publicațiilor din Turcia.

Lucas Torreira a făcut declarații emoționante despre actriță, recunoscând public că Devrim Ozkan a fost iubirea vieții lui și că au trăit împreună momente extrem de speciale. Chiar și după despărțire, fotbalistul a admis că sentimentele nu au dispărut complet, alimentând speculațiile fanilor privind o posibilă împăcare.

În tot acest vârtej mediatic, Devrim Ozkan se declară singură, mai focusată ca niciodată pe carieră, hotărâtă să lase iubirea pe plan secund și să strălucească, de data aceasta, doar în lumina reflectoarelor.

Devrim Ozkan are 27 de ani

Născută pe 2 septembrie 1998, în Mugla, Devrim Ozkan a crescut în Milas și Bodrum, iar acum are peste 1,8 milioane de urmăritori pe Instagram. A urmat cursurile Facultății de Arte Frumoase din cadrul Universității Mugla Sitki Kocman, însă a renunțat după primul an pentru a-și urma visul de a deveni actriță. A debutat în anul 2017 în serialul „Ruya”, iar consacrarea a venit odată cu „Patria mea ești tu”.

Pentru actriță au urmat roluri importante în „Vuslat”, „Ramo”, iar interpretarea lui Songul Acarerk din „O nouă șansă”, serial difuzat de luni până vineri, de la ora 20.00, de Kanal D, marchează un moment de maturitate artistică. În paralel, actrița a jucat și în teatru, în producții precum „Woyzeck” (2019).

Cunoscută și admirată pentru talentul său actoricesc, Devrim Ozkan a revenit în forță în atenția telespectatorilor Kanal D, iar povestea lui Songul și a cuplului „SadGul” se anunță a fi una dintre cele mai interesante apariții TV ale anului în România.

