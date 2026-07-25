Diferența vizibilă între ianuarie 2025 și iulie 2026

Proiectul de modernizare a stației a ajuns la 86%, la sfârșitul lunii iunie, conform CFR, aducând schimbări majore de infrastructură cu scopul direct de a debloca și fluidiza transportul feroviar spre Portul Constanța. Lucrările fac parte din proiectul „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa 1, Valu lui Traian” și au început la data de 14 ianuarie 2025.

Grupa Așteptare Valu lui Traian este o stație/zonă feroviară tehnică situată pe magistrala M800 (București – Constanța), aflată în județul Constanța. Grupa de Așteptare reprezintă doar sectorul specializat de 32 de linii de marfă din cadrul aceleiași stații feroviare Valu lui Traian, conceput ca o „parcare” tehnică pentru trenurile care așteaptă să intre în Portul Constanța.

Lucrările de proiectare și execuție pentru modernizarea stației Valu lui Traian – Grupa Așteptare sunt realizate de compania de construcții feroviare BAWI Construction. Constructorul a publicat pe 24 iulie, pe rețelele sociale, două imagini comparative, ianuarie 2025 vs. iulie 2026, care arată stadiul spectaculos al lucrărilor.

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Ce lucrări au fost realizate

Modernizarea acestei zone feroviare are o importanță strategică pentru infrastructura națională de transport, prin rolul direct în fluidizarea traficului de marfă către și dinspre Portul Constanța. Valoarea totală a contractului este de 377.508.624,73 lei, fără TVA.

Lucrările prevăd peste 34 km de suprastructură de cale ferată nouă, electrificarea completă a celor 32 de linii și instalarea aparatelor de cale noi.

„Au fost finalizate lucrările de infrastructură și suprastructură pe liniile 1–32 din Grupa Așteptare Valu lui Traian și pe liniile 5–8 din stația Valu lui Traian. De asemenea, au fost executați 34,5 km de suprastructură CF, cu șină tip 60E1-R260 și 60E1-MHH400, au fost montate 74 de aparate de cale echivalente, 56.000 de traverse din beton armat precomprimat și 110.000 mc de piatră spartă nouă”, a transmis CFR într-o informare făcută pe 30 iunie 2026.

De asemenea, echipele din teren executau în continuare lucrări de buraj, sudare a căii și a aparatelor de cale, realizarea căii fără joante, precum și lucrări pentru instalațiile de linie de contact, energoalimentare și semnalizare.

„Au fost montați 250 de stâlpi LC și 60 de ancore supraînălțate, au fost realizați 450 m de canal pereat, două podețe din elemente prefabricate tip C2 și 17 km de drenuri longitudinale”, potrivit sursei citate.

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