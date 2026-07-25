Primele patru meciuri oficiale disputate în această vară au fost câștigate de Universitatea Craiova (4-1 și 1-0 cu Vitebsk, în preliminariile Champions League, 4-0 cu UTA Arad, în Liga 1, și 5-3 la penalty-uri cu Universitate Cluj, în Supercupa României), iar pe cel de-al 5-lea, care este și cel mai recent, l-a pierdut cu 1-0, în deplasarea din Bulgaria, împotriva celor de la Levski, în preliminariile Ligii Campionilor.

Acum, Universitatea Craiova are un nou meci greu în deplasare, împotriva lui Dinamo București, în cea de-a doua etapă din actualul sezon al Superligii. Dacă trupa antrenată de Filipe Coelho se află la cel de-al șaselea meci oficial al sezonului, echipa din capitala României dispută abia a doua partidă.

Dinamo București – Universitatea Craiova se vede pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

Dinamo București a început sezonul 2026-2027 pe 19 iulie, în deplasare, la Ploiești, împotriva celor de la Petrolul, meci pe care l-a pierdut cu 1-0. Iar acum dă piept cu una dintre cele mai în formă echipe din țara noastră.

Meciul dintre Dinamo București și Universitatea Craiova din etapa a 2-a a Superligii se joacă pe 25 iulie 2026, de la ora 20.30, și va fi transmis în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Primul derby din sezonul 2026-2027 are loc pe Stadionul „Arcul de Triumf” din București.

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