Dacă vrei să cumperi anvelope all season pentru mașina ta, evită aceste cinci modele

Clubul Auto German (ADAC) a analizat 16 modele de anvelope all-season cu dimensiunea 185/65 R15, utilizate frecvent pe modele precum Audi A1, Dacia Sandero, Fiat 500e, Hyundai i20, Mazda 2, Opel Corsa, Peugeot 208, Škoda Fabia și Volkswagen Polo.

Rezultatele testului evidențiază diferențe semnificative între produse. Un singur model a primit calificativul „bun”, șapte au fost evaluate drept „satisfăcătoare”, iar pentru opt modele ADAC nu recomandă achiziția. Dintre acestea, cinci au primit calificativul „insuficient”, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Pe primul loc s-a clasat Continental AllSeasonContact 2, cu nota generală 2,3, fiind singura anvelopă care a obținut calificativul „bun”. Potrivit ADAC, modelul oferă performanțe echilibrate pe carosabil uscat, umed și acoperit cu zăpadă. Anvelopa s-a remarcat prin precizia direcției pe asfalt uscat, eficiența la frânarea pe carosabil umed și rezistența bună la acvaplanare. De asemenea, a primit evaluări ridicate pentru comportamentul pe zăpadă și gheață. Singurul punct mai slab a fost durata de viață. Kilometrajul estimat este de aproximativ 41.300 de kilometri, aspect care a influențat nota finală.

Pirelli și Michelin au ocupat locul al doilea

Locul secund este împărțit de Pirelli Cinturato All Season SF 3 și Michelin CrossClimate 2, ambele cu nota 2,6. Pirelli a obținut rezultate foarte bune pe carosabil uscat și umed, însă aderența pe zăpadă este ușor inferioară. Michelin CrossClimate 2 s-a remarcat pe drum uscat și în condiții de iarnă, însă performanțele pe carosabil umed au fost mai slabe comparativ cu liderii testului.

În schimb, acest model a primit cea mai bună evaluare la capitolul impact asupra mediului, datorită uzurii reduse, greutății mai mici și unei durate de viață estimate la aproximativ 43.600 de kilometri.

Șapte modele au primit calificativul „satisfăcător”

În categoria intermediară s-au clasat:

Vredestein Quatrac – 2,9;

Hankook Kinergy 4S 2 – 3,0;

Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 – 3,1;

Nokian Tyres Seasonproof 2 – 3,1;

GT Radial ClimateActive – 3,2.

Potrivit ADAC, fiecare dintre aceste modele prezintă puncte slabe în anumite condiții de rulare, astfel că alegerea depinde de modul în care este utilizat vehiculul.

Imagine generată cu AI

De exemplu, Nokian oferă rezultate bune pe carosabil umed, dar este mai puțin precis pe asfalt uscat la temperaturi ridicate și are performanțe mai slabe pe zăpadă.

Dunlop, excelent pe zăpadă, dar fără recomandare

Un rezultat aparte a fost obținut de Dunlop All Season 2.

Acesta a fost cel mai performant model pe carosabil acoperit cu zăpadă dintre toate cele 16 anvelope testate, datorită aderenței, frânării și manevrabilității foarte bune. Totuși, deoarece o anvelopă all-season trebuie să ofere performanțe echilibrate pe tot parcursul anului, rezultatele mai slabe pe carosabil uscat și umed au făcut ca ADAC să nu recomande achiziția acestui model.

Pe lista modelelor nerecomandate se mai află:

Nexen N’Blue 4Season 2 – 3,6;

Dunlop All Season 2 – 3,7;

Milever All Season Versat MC545 – 4,0.

Cinci modele au fost considerate un risc pentru siguranță

La coada clasamentului s-au situat:

Norauto 4 Seasons 2 – 4,9;

Bridgestone Weather Control A005 Evo – 5,3;

Mastersteel All Weather 2 – 5,3;

Roadhog RGAS02 – 5,4;

Tomason Allseason – 5,5.

Potrivit ADAC, toate cele cinci modele au prezentat deficiențe importante în condiții de iarnă și au înregistrat rezultate slabe și la cel puțin încă un criteriu important al testului.

Deși sunt marcate cu simbolul „munte cu trei vârfuri și fulg de nea”, comportamentul lor pe zăpadă și gheață ridică semne de întrebare privind utilizarea în siguranță pe timpul iernii.

Rezultatul modelului Bridgestone Weather Control A005 Evo este considerat surprinzător. ADAC precizează că producătorul are deja un model mai nou, Turanza All Season 6, însă acesta nu este disponibil în dimensiunea testată, ceea ce înseamnă că proprietarii automobilelor mici primesc în continuare modelul mai vechi.

ADAC concluzionează că anvelopele all season reprezintă o alegere potrivită în special pentru șoferii care parcurg anual puțini kilometri, circulă în zone cu climă moderată și întâlnesc rar temperaturi extreme, ninsori abundente sau călătorii lungi pe autostradă.

Pentru cei care conduc frecvent, circulă cu automobilul încărcat sau merg des în zone montane, specialiștii recomandă în continuare utilizarea unor seturi separate de anvelope de vară și de iarnă.

ADAC recomandă, de asemenea, folosirea aceluiași model de anvelopă pe toate cele patru roți, verificarea periodică a presiunii și montarea anvelopelor aflate într-o stare mai bună pe puntea spate pentru o stabilitate sporită a vehiculului.

Clasamentul complet al anvelopelor testate

Continental AllSeasonContact 2 – 2,3 Pirelli Cinturato All Season SF 3 – 2,6 Michelin CrossClimate 2 – 2,6 Vredestein Quatrac – 2,9 Hankook Kinergy 4S 2 – 3,0 Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 – 3,1 Nokian Tyres Seasonproof 2 – 3,1 GT Radial ClimateActive – 3,2 Nexen N’Blue 4Season 2 – 3,6 Dunlop All Season 2 – 3,7 Milever All Season Versat MC545 – 4,0 Norauto 4 Seasons 2 – 4,9 Bridgestone Weather Control A005 Evo – 5,3 Mastersteel All Weather 2 – 5,3 Roadhog RGAS02 – 5,4 Tomason Allseason – 5,5

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