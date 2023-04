Valentina Pelinel i-a fost alături lui Cristi Borcea în cele mai grele momente, iar acum se bucură de familia pe care o au împreună. Fostul fotomodel și-a găsit fericirea în brațele fostului acționar de la Dinamo.

Cristi Borcea a vorbit, în emisiunea Fanatik SuperLiga despre relația pe care o are cu Valentina Pelinel.

„Pentru mine e cea mai frumoasă din lume. De când am văzut-o…”, spune Cristi Borcea. Ba chiar, omul de afaceri își amintește și momentul în care a simțit că s-a îndrăgostit, cu adevărat, de femeia care, de ani buni deja, îi este soție.

„Prima dată am văzut-o la ziua unui prieten și după aceea am văzut-o la Miami. Era într-un mall, era o poză d-ale ei. Ea era peste tot, era la TV, la SuperBowl… Am spus: `Gata, declanșăm atacul. Trebuie să o cheme Borcea`”, a mai dezvăluit Cristi Borcea pentru sursa citată.

„Eram căsătorit, da… (când a cucerit-o pe Valentina Pelinel, n. red.). Dar asta e ultima căsătorie”, spune Borcea.

„A suportat foarte greu, eu am făcut toți cei trei copiii mai mici în detenție. Eram în permisiile acelea. Trebuia să muncești, să participi la cursuri ca să poți să beneficiezi de permisii”, povestește Cristi Borcea.

Milan, fiul pe care îl are cu Valentina, îi calcă pe urme tatălui său. Cristi a dezvăluit ce activități are băiatul lui, în vârstă de 7 ani.

„Deja Milan este pasionat de fotbal, îl am la Falemi. Milan are 7 ani, e singurul care joacă. Important e să îi placă, și îi place. Pe fetițe încerc să le dau anul acesta la tenis de câmp”, a dezvăluit Cristi Borcea la Fanatik SuperLiga.

