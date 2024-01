Iana a vorbit despre ziua în care ea și Octavian și-au unit destinele și despre cât de greu le mergea pe plan financiar pe vremea aceea.

„La mine a fost cu atât de multe emoții, astfel că dacă mă întrebi, nu mai țin minte nimic! Nu mai țineam minte nici a doua zi, nu e vorba că au trecut acum aproape 21 de ani! Știu că am dansat toată seara! Am dansat de fericire, de încântare, eram foarte îndrăgostiți! A fost o nuntă ca în povești!

Nu a fost o nuntă luxoasă, a fost un eveniment cum se făceau acum 20 de ani, dar pentru noi a fost cea mai frumoasă nuntă! Ne-am trăit povestea de dragoste și asta contează! Nimic altceva nu mai contează! A fost emoționant, am fost atât de fericiți! Nu mai știu cum a fost nunta, dar știu că nu am mâncat nimic și am dansat toată seara!

Știu că toți oamenii dragi au fost alături de noi, a venit un autocar de la Chișinău cu rudele mele de acolo! Am avut artiști din Chișinău, am cântat, am dansat, a fost absolut superb!

A fost o nuntă făcută pentru sufletul nostru, nu pentru invitați! Noi ne-am ocupat total de nuntă, pe vremea respectivă nici nu erau locațiile speciale pe care le avem în zilele noastre și nici nu era la modă să ai o agenție specială care să se ocupe de eveniment.

Sigur, și noi am făcut într-o locație superbă, dar pe vremea respectivă era vorba despre suflet, nu despre împachetare! Cred că este absolut superb ce am trăit și mă bucur că am trăit vremurile respective, de asta ne-am căsătorit atât de devreme!”, a declarat Iana pentru Ego.

„În primul rând, nu noi am plătit nunta. Eram săraci, eu abia terminasem liceul, eram în anul II de facultate, eram micuță, aveam 20 de ani! Soțul meu era profesor la liceul de muzică. Eram săraci, abia plecam la drum, nu aveam nimic! Părinții au adunat, ne-au făcut nunta, dar nu conta nimic! Era totul așa de frumos! Mereu ne aducem aminte de momentele respective.

Chiar îi spuneam soțului meu: «Tavi, mai ții minte, nu aveam de niciunele, dar eram atât de fericiți, aveam tot! Stăteam în brațe unul cu celălalt toată ziua!». Asta este cea mai mare fericire! Acum ne-a dat Dumnezeu absolut tot și mulțumim în fiecare zi pentru asta, dar cea mai mare satisfacție în viață este când tot ceea ce realizezi, realizezi prin puterile tale, prin munca ta, iar tot ceea ce faci, faci cu armonie, cu dragoste și ai un partener pe care îl iubești!

Totul pleacă din iubirea care naște absolut toată frumusețea vieții! Cred că în momentul în care cauți în viață să ai un partener pe care îl iubești și o familie normală, atunci și Dumnezeu îți dă de toate!”, a mai adăugat vedeta.

