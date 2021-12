Foarte rar cântăreața vorbește despre căsnicia cu Radu Bucura. Soțul e cel care a sprijinit-o și o sprijină în continuare în cariera ei muzicală. Despre relația lor, cântăreața spunea acum ceva vreme: „Prima dată m-am îndrăgostit de cel ce urma să îmi devină soţ după nouă ani. Aveam 16 ani, ne-am cunoscut la Năvodari şi am păstrat o poză cu el în ghiozdan. Îi scriam scrisori la care nu prea răspundea. La 18 ani am făcut autostopul pentru el. Tot nu a răspuns. M-a sunat după nouă ani. Apoi, o săptămână şi jumătate mai târziu, ne-am căsătorit”.

Acum, Paula Seling a acordat un interviu pentru revista Click pentru femei unde a fost întrebată despre cea mai recentă melodie lansată de ea, „Alesul meu”. A dedicat-o sau nu soțului? „În primul rând, noi nu prea ne expunem, şi în al doilea rând, nu ne prea plac declaraţiile siropoase. (râde) Piesa „Alesul meu“ se bucură de geniul lui Dinu Olăraşu în scrierea versurilor. El a fost cel care a imaginat povestea aceasta frumoasă, cumva departe de varianta în rusă sau cea în engleză, ce au un deznodământ mai puţin luminos.

Desigur, având în vedere că povestea pare neîmplinită, e posibil ca Dinu să fi găsit nişte surse de inspiraţie din anturajul său. Eu am intrat în personaj şi am încercat să îl interpretez cât pot eu de bine. Iar dacă gândul vă duce la soţul meu înseamnă că am reuşit”, a declarat artista.

„Toate lucrurile din tinereţea noastră au dus spre asta”

Întrebată dacă ea si soțul au fost predestinați, Paula Seling crede că da. Artista şi Radu formează unul dintre cele mai frumoase, dar şi discrete cupluri. „Toate lucrurile pe lume se întâmplă cu un scop. Cu siguranţă că, undeva, acolo Sus, cineva a trasat liniile schiţei întâlnirii noastre. De altfel, toate lucrurile din tinereţea noastră au dus spre asta”, a mai declarat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Momente dificile în căsnicia Paulei Seling

În urmă cu un an de zile, Paula Seling a vorbit despre momentele dificile din căsnicia ei. „Nu ştiu dacă e greu, până acum a fost firesc şi am considerat că simţim greutăţile pe care orice om le parcurge în devenirea sa personală şi de cuplu.

Momente dificile sunt în existenţa tuturor, sunt convinsă că nu este doar meritul nostru că suntem împreună după atâţia ani şi mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne înţelegem mereu unul pe celălalt”, a spus Paula Seling pentru okmagazine.ro despre relația cu soțul ei.

PARTENERI - GSP.RO Bănel Nicoliță rupe tăcerea și dă primele explicații despre „fuga” în SUA: „M-a costat totul...

Playtech.ro BOMBĂ! Diana Șoșoacă a fost desființată! E HALUCINANT ce i s-a transmis

Observatornews.ro Noul certificat verde, obligatoriu la locul de muncă, este gata. Rafila: Se va lua o decizie politică

HOROSCOP Horoscop 16 decembrie 2021. Taurii vor avea ocazia să rezolve anumite probleme care le-au umbrit planurile

Știrileprotv.ro Șoșoacă: Dețin informații care ar putea distruge o parte din NATO și jumătate din Uniunea Europeană

Telekomsport Trădare de proporţii pentru Anamaria Prodan! Tânărul a recunoscut absolut totul

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool