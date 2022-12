Zvonurile despre divorț au apărut în momentul în care Radu Bucura a anunțat că nu se mai ocupă de cariera Paulei Seling, el fiind managerul artistei. Cei doi au preferat să păstreze tăcerea când vine vorba despre căsnicia lor.

În cadrul unui interviu pentru Revista VIVA!, Paula Seling a mărturisit că despărțirea a avut loc în luna aprilie a acestui an.

„Din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Personal, am considerat un eşec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost. Perioada a fost cumplit de grea. M-am refugiat în muncă. Vă asigur că nici unul nu a greşit cu nimic. Pur şi simplu, nişte diferenţe de percepţie asupra vieţii s-au adâncit în timp. Odată cu maturizarea noastră am înţeles cine suntem şi că ne datorăm unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul şi lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu eşti ceea ce omul tău are nevoie. Cred că viaţa ne-a oferit nişte provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creşterea copilului nostru. Vom face tot ce putem să o creştem simţind că suntem o celulă a iubirii, toţi trei, indiferent ce se întâmplă”, a spus Paula, pentru VIVA!, potrivit Click!.

Paula Seling a adoptat o fetiță în urmă cu 6 ani

Exclusiv pentru revista VIVA!, Paula Seling a dezvăluit că a devenit mamă acum șase ani. Trei ani avea Elena, fiica ei, când a înfiat-o. „Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum, să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră, de a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică. În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața, care apare chiar pe coperta revistei, ediția de decembrie.

„Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine”

Mulți ani, Paula Seling a ținut-o departe de ochii presei pe fiica ei, însă acum micuța a fost cea care i-a cerut public să apară. Așa se explică prima lor apariție pe coperta revistei VIVA! de decembrie. „Cu câteva săptămâni în urmă, a venit la mine și mi-a spus: «Mami, sunt pregătită să afle lumea despre mine!». I-am spus asta tatălui ei și, împreună, am decis că, după șase ani de când Elena a stat ascunsă de vorbele lumii, este suficient de matură să treacă prin aceste lecții puternice de viață. Mi-aș dori că lumea să fie respectuoasă și blândă, așa cum merită suflețelul ei cald, bun, sensibil și luminos, așa cum toți prietenii de familie, cât și cei din media, care știau despre draga noastră, au păstrat discreția și au protejat mediul nostru de familie deja atât timp”, a încheiat artista.

