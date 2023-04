Zvonurile despre divorț au apărut în momentul în care Radu Bucura a anunțat că nu se mai ocupă de cariera Paulei Seling, el fiind managerul artistei. Cei doi au preferat să păstreze tăcerea când vine vorba despre căsnicia lor, până în decembrie, când Paula Seling a confirmat divorțul pentru revista VIVA!

Paula Seling: „Uneori am senzația că sunt cel mai slab om de pe planetă”

Atunci a apărut alături de Elena, fiica adoptată pe copertă și tot atunci a confirmat că nu mai formează un cuplu cu Radu Bucura. „Din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Personal, am considerat un eşec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost.

Perioada a fost cumplit de grea. M-am refugiat în muncă. Vă asigur că nici unul nu a greşit cu nimic”, a povestit artista, care a recunoscut că a traversat o perioadă dificilă după divorț.

„Uneori am senzația că sunt cel mai slab om de pe planetă și uneori mă scutur de toate incertitudinile și nesiguranțele, și merg mai departe, și mă urc pe scenă, și-mi dau seama că a necesitat o forță mare să faci abstracție de orice fel de alte greutăți, să te urci pe scenă și să dăruiești tot publicului tău și asta probabil că necesită o oarecare forță.” a spus Paula Seling în emisiunea online, conform unica.ro.

Recomandări Efectele incompetenței din România văzute împreună cu Diaspora: cum atrage Vestul forța de muncă pe care România o neglijează. Exemplul danez

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Nu îmi place să vorbesc despre lucrurile personale”

În același interviu, ea a recunoscut că a întâlnit obstacole în cariera ei atunci când a refuzat să ofere acces la viața de familie. „O piedică foarte interesantă a fost când – toată lumea știe că eu sunt genul de persoană care protejează viața de familie și, în general, nu îmi place să vorbesc despre lucrurile personale sau, dacă vorbesc, vorbesc lucruri cât mai senine și deschise, pentru că eu consider că nu este „vina” familiei mele sau oamenilor dragi mie că sunt familie de persoană publică.

Și au fost momente când s-a condiționat discuția sau promovarea unor materiale pe care le scoteam de vorbitul despre lucruri personale și atunci am refuzat și am plecat mai departe”, a mai spus Paula Seling.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări Încă o problemă pe piața de asigurări. Fondul de Garantare nu plătește complet despăgubirile stabilite de instanțe. „Ce țară este aceea care nu plătește o hotărâre definitivă din justiție?” Premierul Ciucă, șocat și el

Întrebată cum s-a descurcat după despărțirea de Radu Bucura, Paula Seling a explicat că a traversat o perioadă dificilă. „O schimbare radicală a fost sau schimbări radicale s-au întâmplat în ultimul an. De anul trecut până acum, când a trebuit să mă adaptez noului mers al lucrurilor și să găsesc soluții pentru toate problemele.

Din fericire, repet, am avut oameni, echipa mea alături care m-a ajutat foarte mult să adaptez lucrurile cât mai repede și să pot să merg mai departe. Alte schimbări au fost când m-am mutat, spre exemplu, definitiv la București din Baia Mare, copil fiind, și mi-a fost greu să mă adaptez, dar până la urmă am reușit.” a declarat Paula Seling la FRESH by UNICA.

Paula Seling și Radu Bucura au adoptat o fetiță în urmă cu 6 ani

Exclusiv pentru revista VIVA!, Paula Seling a dezvăluit că a devenit mamă acum șase ani. Trei ani avea Elena, fiica ei, când a înfiat-o. „Elena este în familia noastră de șase ani. Schimbarea vine doar în prezentarea ei în fața publicului. Am considerat important, până acum, să ne dăm timp de a se așeza toate în familia noastră, de a crește și de a fi suficient de matură încât să decidă singură dacă vrea sau nu să apară în viața publică.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Reputatul profesor ruso-american de economie Oleg Itskhoki spune că Europa și SUA au calculat greșit, lăsându-i lui Putin un miliard de euro pe zi

În ultima perioadă, s-a exprimat mai des că dorește să afle lumea despre ea. Și, iată, fata noastră superbă a crescut și ne bucurăm enorm de Elena!”, a povestit cântăreața, care apare chiar pe coperta revistei, ediția de decembrie 2022.

GSP.RO „Mori, mă!”, a strigat o femeie către fiul Lorenei Balaci, chiar în fața ei. Ce a urmat a fost șocant

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce pensie încasează lunar Monica Tatoiu. Ultimul ei salariu a fost de 10.000 de euro, pe cartea de muncă

Observatornews.ro Fraţii Tate au ieşit din închisoare, în aplauzele fanilor veniţi să-şi vadă idolii fără cătuşe. Ce au declarat milionarii la ieşirea din arest

Știrileprotv.ro Povestea cutremurătoare a românului care a stat opt ani într-o închisoare din China. „În doi ani nu am văzut lumina soarelui”

FANATIK.RO Ce au găsit doi bărbați pe un câmp din județul Alba. Nu le-a venit să creadă, au anunțat imediat autoritățile

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Nu-mi mai doresc să trăiesc asta! Sunt ok, nu vă faceți griji pentru mine'. Delia, anunț surprinzător

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2023. Berbecii au în față o zi plină de provocări, dar nu provocări frumoase, ci provocări ce trebuie privite cu prudență

PUBLICITATE Află ce înseamnă moda circulară și cum poate deveni un mod de viață