Dezvăluirile lui Horia Brenciu despre soția sa. A lăudat-o pe Alice Dumitrescu: „Ea mă face să râd, să oftez, să sar în sus de bucurie”

În spațiul public, în văzul sutelor de mii de fani, Horia Brenciu și-a lăudat soția și i-a urat „La mulți ani”. Alice Dumitrescu își sărbătorește astăzi ziua de naștere, aceasta fiind surprinsă de soțul ei cu o urare pe Facebook, dar și o fotografie de familie, cu toți copiii.

Cu Horia Brenciu, care-i este partener de viață de 15 ani, Alice are o fetiță, Mina, și un băiețel înfiat, Toma. Din căsnicia anterioară, Alice are două fete, Andreea și Maria, pe care cântărețul le-a crescut ca fiind ale lui.

„Fata blondă din dreapta e Alice, partenera mea de viață. Ea mă face să râd, să oftez, să sar în sus de bucurie și tot ea mă pune cu picioarele pe pământ, atunci când mintea mea o ia razna. Împreună creștem 4 copii, o sumedenie de pisici și cine stie ce ne mai aduce viitorul… Ah, să nu uit… Azi e ziua ei. La mulți ani, iubita mea!”, a transmis cântărețul.

Cine e și cu ce se ocupă Alice Dumitrescu, soția lui Horia Brenciu

Producătorul Alice Dumitrescu, prietenă cu Horia Brenciu din 1995, iubita lui din 2006 și soția lui din 2014, a intrat în showbiz la incredibila vârstă de 4 ani. A dat-o de gol chiar Horia, publicând acum doi ani pe Facebook o fotografie a lui Alice de acum zeci de ani, în compania unor artiști faimoși.

„De fiecare dată când vorbesc de televiziune, am un reper. În fotografie sunt Dan Tufaru, Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și o fetiță de 4 ani. Acea fetiță este acum mama celor 4 copii ai mei. Alice Adriana Dumitrescu Brenciu”, a scris cântărețul în dreptul fotografiei alb-negru îndoită și pătată de vreme în care Alice apare în brațele Andei Călugăreanu.

Crescută în această lume a monștrilor sacri, era cumva firesc ca Alice să intre în televiziune. Dusă la TVR de bunica ei, a ajuns să prezinte, încă din copilărie, emisiuni pentru prichindei. De la 14 ani a părăsit micul ecran, ca să vadă de școală, însă n-a rezistat mult departe de TV.

„La 21 m-am întors la televiziune, unde am fost crainică, dar nu pentru multă vreme, pentru că nu aveam studii superioare, așa că m-am retras. Am intrat la Politehnică, m-am măritat cu un coleg de facultate, am făcut-o pe Andreea la 23 de ani și tot atunci am început să produc și să prezint emisiuni pentru copii”, a declarat ea pentru revista VIVA.

„Am fost prima voce de la Radio Romantic, care pe vremea aceea nu se numea așa, apoi am prezentat cu prietena mea, Miruna Coca Cosma, emisiunea «Roata Milionarilor». Tot cu ea am prezentat, în ʼ96, «Karaoke» la TVR»”, a mai rememorat Alice.

La 39 de ani a devenit producătorul serialului „Om sărac, om bogat”, iar de atunci a rămas în domeniu.

