Artista a recunoscut că nu îi e greu să îmbine viața personală cu cea profesională. „Nu este foarte complicat având în vedere că soțul meu este violonist, cântăm împreună. Unii spun că este mult mai bine ca fiecare să aibă domeniu diferit de activitate, dar cred că e bine și într-o situație, și într-alta.

Faptul că ești tot timpul cu soțul tău, e nu chiar tot timpul, că la teatru nu suntem împreună… Câștigi admirația publicului lângă soțul tău și el lângă soția lui, nu poate fi decât un lucru frumos”, a explicat artista.

Întrebată cum e relația lor având în vedere că sunt mare parte din timp împreună, Maria Buză a spus: „Eu sunt o persoană și un artist care depinde foarte mult de atmosfera sălii, de atmosfera din echipa noastră. Dacă acest lucru nu este armonios, pe mine mă dezechilibrează și cu greu a învățat el lucrul ăsta. Pentru că lucrurile în ceea ce-l privesc pe el stau altfel…

El fiind un violonist și un om foarte sigur pe meseria lui, pe ceea ce are el de făcut acolo când ia vioara în mână și cântă, față de mine, pentru că așa cum spuneam eu nu am făcut muzică, am învățat în toți acești ani ce înseamnă să cânți corect, să intonezi corect, să păstrezi măsura, să înveți anumite stiluri de muzică, dar întotdeauna cu sufletul la gură, pentru că nu am avut repetiții înainte.

Sunt cântece pe care eu le-am învățat acasă și le-am cântat pe scenă în fața publicului în primă audiție, fără ca ei să știe lucrul ăsta și atunci eu a trebuit să par un artist care a cântat acest cântec de mii de ori. Ceea ce fac oricum și cu rolurile pe scenă. Nu trebuie nimeni să vadă teama ta de a urca pe scenă, nu trebuie să vadă nimeni teama ta de acel cântec, așa cum spuneam mai devreme, că e pentru prima dată când îl cânți. Pentru că această frică, această teamă, această grijă a ta o transmiți publicului fără să vrei și atunci publicul nici el nu știe de fapt ce i se întâmplă și ce nu-i place la tine. Eu fiind o persoană care transmit foarte multă energie și transmit starea mea din momentele alea, știind că în această stare pot să le transmit și teama mea de acel moment, capăt așa o siguranță în momentul în care încep acea piesă. Toate temerile mele sunt până în clipa în care încep să cânt”, a mai declarat vedeta pentru fanatik.ro.

