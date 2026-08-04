Ajuns la mii de kilometri depărtare de casă, chiar la malul Oceanului Pacific, omul de televiziune a trăit un moment cu totul surprinzător. Prima conversație pe care a purtat-o pe nisipul unei plaje din Los Angeles nu a fost în engleză, așa cum s-ar fi așteptat oricine, ci chiar în limba română.

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Adi Vasile: „Prima mea conversație pe o plajă în LA a fost în limba română”

Aflat pe o plajă din California, prezentatorul TV a întâlnit două doamne originare din zona Moldovei. Acestea păstrau cu sfințenie un obicei drag: o partidă de rummy jucată direct pe nisipul californian.

„LA e despre povești. Două bunici simpatice din Moldova care joacă rummy pe plajă. O tot fac de 30 de ani. Prima mea conversație pe o plajă în LA a fost în limba română. Superb!”, a povestit Adi Vasile pe pagina sa.

Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose s-au despărțit.

Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose s-au despărțit după o relație ce dura de câțiva ani. În 2024, cei doi s-au logodit și toată lumea aștepta ca ei să facă pasul cel mare. În cele din urmă, aceștia au luat-o pe drumuri separate, potrivit Spynews.ro.

Delia Tudose are o carieră de succes. Șatena este make-up artist și are o comunitate impresionantă de fani. Modelul este pasionat de sport și călătorii, dovadă stând imaginile din numeroasele vacanțe în care merge.

După 33 de ani petrecuți pe terenul de handbal, fie ca jucător, fie ca antrenor, Adi Vasile a acceptat o nouă provocare majoră: rolul de prezentator al show-ului „Survivor 2026”.

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