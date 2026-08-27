Oana Roman a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat și a avut nevoie de ajutor medical. Vedeta a mers la spital pentru consultații și investigații, iar medicii au stabilit diagnosticul.

După consult, vedeta a primit un tratament pe care trebuie să îl urmeze timp de 10 zile. Oana Roman le-a explicat urmăritorilor săi că este posibil ca la un moment dat să fie nevoie de intervenție chirurgicală.

„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pt că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.

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Faringo-amigdalita acută presupune inflamarea faringelui și a amigdalelor și poate fi însoțită de dureri în gât, dificultăți la înghițire, febră și stare generală de rău. În cazul vedetei, problema a fost asociată cu nevralgia Arnold, care poate provoca dureri intense în zona cefei și în regiunile din apropiere.

În ultimele luni, Oana Roman pare că s-a pregătit intens pentru vacanța de vară și a reușit să slăbească aproximativ 10 kilograme, după ce a apelat la ajutorul unui nutriționist.

După cum a dezvăluit chiar vedeta, Oana Roman nu a slăbit brusc 10 kilograme, ci treptat, în trei luni. Iar fiica ei, Isabela, a scăpat de opt kilograme!

La scurt timp după ce a dezvăluit că a reușit să slăbească, fiica lui Petre Romana a plecat în vacanță pe Costa de Azur, iar de acolo a postat mai multe fotografii și filmulețe pe rețelele de socializare, în care apare în costum de baie.

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