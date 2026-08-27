Oana Roman a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat și a avut nevoie de ajutor medical. Vedeta a mers la spital pentru consultații și investigații, iar medicii au stabilit diagnosticul.
După consult, vedeta a primit un tratament pe care trebuie să îl urmeze timp de 10 zile. Oana Roman le-a explicat urmăritorilor săi că este posibil ca la un moment dat să fie nevoie de intervenție chirurgicală.
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„Am și un diagnostic. 10 zile antibiotic și ceva pastile de gât, plus un spray. Sperăm să nu mai recidiveze pt că dacă o să mai tot fie recidive va trebui să scot amigdalele”, a transmis Oana Roman pe rețelele de socializare.
Faringo-amigdalita acută presupune inflamarea faringelui și a amigdalelor și poate fi însoțită de dureri în gât, dificultăți la înghițire, febră și stare generală de rău. În cazul vedetei, problema a fost asociată cu nevralgia Arnold, care poate provoca dureri intense în zona cefei și în regiunile din apropiere.
În ultimele luni, Oana Roman pare că s-a pregătit intens pentru vacanța de vară și a reușit să slăbească aproximativ 10 kilograme, după ce a apelat la ajutorul unui nutriționist.
După cum a dezvăluit chiar vedeta, Oana Roman nu a slăbit brusc 10 kilograme, ci treptat, în trei luni. Iar fiica ei, Isabela, a scăpat de opt kilograme!
La scurt timp după ce a dezvăluit că a reușit să slăbească, fiica lui Petre Romana a plecat în vacanță pe Costa de Azur, iar de acolo a postat mai multe fotografii și filmulețe pe rețelele de socializare, în care apare în costum de baie.
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