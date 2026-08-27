După apariția din celebrul show muzical, cariera artistei a crescut de la un an la altul, iar acum Ioana Ignat și-a unit forțele cu PinkFox, un cântăreț din Jamaica. Astfel, cei doi lansează „Need Your Love”, o colaborare internațională care aduce împreună două lumi și două culturi muzicale diferite: România și Jamaica.

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Cu influențe afro house, un sound fresh și un ritm dinamic, „Need Your Love” vorbește despre atracție, chimie și dorința de a avea aproape persoana care te face să uiți de tot.

Colaborarea dintre Ioana Ignat și PinkFox s-a construit natural, fiecare aducându-și propria identitate în piesă: vocea și sensibilitatea recognoscibilă a Ioanei Ignat se întâlnesc cu energia și vibe-ul jamaican al lui PinkFox.

„Need Your Love” marchează un nou pas în direcția internațională a Ioanei Ignat și creează o punte muzicală neașteptată între România și Jamaica, într-o piesă energică și actuală.

Magda Ignat, sora cântăreței, a postat în secțiunea de comentarii de pe YouTube, când a auzit melodia și i-a văzut pe Ioana Ignat și PinkFox cântând împreună, un mesaj scurt: „Wow”!

Cine este PinkFox

PinkFox este un artist cunoscut pentru piesele sale cu influențe dancehall, reggae și pop. Activ în industria muzicală în ultimii ani, acesta a lansat mai multe single-uri, printre care „Pull Ova (7 days a di week)”, „Rover”, „Ms Rebel”, „Clock It” și „Brain”. Artistul colaborează și cu alți muzicieni din zona dancehall, printre care Jetti și Zidii, alături de care a lansat piesa „Dirty Wine”.

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