Tim Curry a ales, de-a lungul întregii sale cariere, să păstreze departe de ochii publicului detaliile despre viața sa personală. Actorul, care a murit „în liniște”, la casa sa din Los Angeles, pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii.

Deși a avut o carieră de peste cinci decenii și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori de teatru și film, Tim Curry nu a fost dispus să își transforme relațiile personale într-un subiect public.

În introducerea volumului său de memorii, „Vagabond”, publicat în 2025, actorul a avut un mesaj direct pentru cei care se așteptau să descopere „detalii picante” despre aventurile sale amoroase.

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„Am iubit și am fost iubit, dar nu mă interesează relațiile voastre”

Tim Curry a recunoscut că a trăit iubirea și suferința, însă a refuzat să ofere publicului detalii despre persoanele cu care a avut relații.

„Vă garantez că, dacă este important pentru voi, am trăit iubirea adevărată, suferința adevărată și tot ce există între ele, inclusiv destul de multe lucruri distruse pe parcurs. Lucruri care, în mod firesc, au contribuit la omul care sunt. Am iubit și am fost iubit și sper că și voi ați trăit asta. Dar pe mine nu mă interesează relațiile voastre”, a scris Tim Curry.

Actorul a continuat în același ton tranșant, precizând că nu considera că viața sa sentimentală sau intimă ar trebui să devină un subiect pentru public. „Iar detaliile despre aventurile inimii sau ale dormitorului meu nu sunt – cu tot respectul – nici pe departe treaba voastră”.

De ce a refuzat Tim Curry să își expună viața personală

În memoriile sale, actorul a explicat că nu i-a plăcut niciodată acea parte a lumii spectacolului în care viața personală a unei vedete ajunge să fie considerată „proprietate publică”.

Tim Curry a mărturisit că a respins ideea de autopromovare încă de la începutul carierei și nu a considerat niciodată că publicul are dreptul să cunoască toate detaliile despre viața unui actor.

„Adică, e foarte bine când ești fericit, dar poate deveni extrem de neplăcut atunci când nu ești. Și, sincer, nu cred că este treaba nimănui. Nu sunt de acord cu cei care cred că îi privezi pe oameni de plăcerea de a urmări o producție dacă nu îți dezvălui sufletul în fața publicului în timp ce interpretezi un rol”, a explicat el.

Deși înțelegea că interviurile fac parte din profesia de actor, Tim Curry considera că întrebările despre viața privată puteau deveni intruzive.

„Cel mai mare dezavantaj este atunci când oamenii devin fani foarte înfocați, apoi află lucruri despre tine și, dintr-odată, cred că au creat o legătură cu tine sau – în cele mai extreme situații – că, într-un fel, te posedă. Apoi trebuie să îi faci să înțeleagă realitatea, spunând ceva de genul: «Sunt doar o persoană și nu sunt persoana voastră». Presupun că este nepoliticos, dar, uneori, s-a dovedit necesar”, a explicat actorul.

Tim Curry: „Viața mea amoroasă nu este treaba nimănui”

Actorul și-a exprimat aceeași poziție și într-un interviu acordat publicației The New Yorker, în octombrie 2025. Întrebat de ce se simțea mai confortabil să vorbească despre anumite aspecte ale vieții sale, dar nu și despre relațiile romantice, Tim Curry a oferit din nou un răspuns direct.

„Ei bine, cred că viața mea amoroasă nu este treaba nimănui și spun acest lucru destul de clar în carte. În carte sunt și multe înjurături, lucru pe care îl regret într-o anumită măsură, pentru că respect prea mult limba engleză ca să o dau cu totul pe mâna limbajului anglo-saxon”, a declarat Tim Curry.

„Este important să rămâi un mister”

În octombrie anul trecut, Tim Curry a vorbit și în cadrul emisiunii „CBS Sunday Morning”, unde își promova volumul de memorii. Actorul a explicat atunci de ce considera important ca publicul să nu aibă impresia că știe totul despre o persoană cunoscută.

„Cred că este important. Încurajez asta. Cred că unul dintre secrete este să nu încurajezi crearea unei identități publice fixe. Și eu am încercat să cultiv acest lucru. Am protejat asta și am continuat să o fac”, a spus el.

În același interviu, actorul a vorbit deschis și despre raportarea sa la celebritate. Tim Curry a mărturisit că, inițial, a fost atras de actorie datorită libertății de a deveni altcineva, însă a recunoscut că ideea de faimă a avut și ea un rol.

„Cred că, asemenea tuturor celorlalți, am fost atras probabil de ideea celebrității, deși, în timp, am ajuns să o disprețuiesc într-un fel. Cred că eram destul de purist în ceea ce privește munca mea și actoria. Existau oameni – ei știu cine sunt – care erau, de fapt, doar un fel de personalitate-vedetă și nu dispăreau niciodată cu adevărat în spatele personajului. Eu voiam să dispar în personaje”, a explicat Tim Curry.

Actorul a precizat că nu își dorea ca spectatorii să îl recunoască pe el însuși în fiecare rol pe care îl interpreta. „Nu voiam ca publicul să spună: «Ah, slavă Domnului, uite-l, a apărut!»”

Iar atunci când a fost întrebat ce părere are despre faimă, Tim Curry nu și-a ascuns sentimentele. „Nu mi-a plăcut prea mult. Nu știu niciodată cu adevărat ce așteaptă oamenii de la mine. Nu ai cum să îți dai seama”, a spus actorul.

Tim Curry a rămas, astfel, o figură discretă în ceea ce privește viața personală, deși personajele pe care le-a interpretat pe scenă și pe ecran au fost, de multe ori, spectaculoase și imposibil de trecut cu vederea. Actorul a ales ca publicul să îl cunoască prin rolurile și munca sa, nu prin detaliile din relațiile sale private.

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