Cu toate acestea, dincolo de atmosfera festivă și serviciile all-inclusive, navele gigantice ascund o latură mai puțin cunoscută publicului larg.

Un angajat de pe o astfel de navă de croazieră a dezvăluit într-un videoclip devenit viral detalii despre spațiile speciale amenajate pe punțile inferioare, menite să gestioneze situațiile de urgență sau incidentele grave din timpul călătoriei.

Închisoarea de pe vas: unde ajung pasagerii care creează probleme

Consumul de alcool și petrecerile prelungite pot degenera uneori în conflicte fizice, agresiuni sau încălcări grave ale regulamentului de la bord. Pentru a menține siguranța tuturor celor prezenți, navele de croazieră sunt echipate cu celule de detenție provizorie, cunoscute în limbaj maritim sub numele de brig.

Aceste încăperi mici, complet lipsite de ferestre, sunt amplasate de regulă pe punțile inferioare, în apropierea biroului de securitate și departe de cabinele sau zonele de agrement ale pasagerilor. Persoanele care comit infracțiuni sau provoacă scandaluri violente sunt izolate în aceste celule de reținere pentru câteva ore sau până când nava ajunge în primul port de pe traseu. Acolo, suspecții sunt predați imediat autorităților polițienești locale pentru continuarea cercetărilor.

Morga de pe navele de croazieră: procedura în caz de deces

O altă realitate mai puțin discutată a industriei maritime este prezența unei morgi la bordul vaselor mari. Având în vedere că un procent semnificativ dintre pasagerii care optează pentru astfel de vacanțe au vârste de peste 60 de ani, decesele cauzate din motive naturale reprezintă o posibilitate luată în calcul de companiile de navigație.

Spațiul destinat morgii este dotat cu compartimente frigorifice din oțel inoxidabil, capabile să păstreze trupurile neînsuflețite în condiții de siguranță și igienă. În cazul în care un pasager sau un membru al echipajului își pierde viața în timpul călătoriei, trupul este păstrat în acest spațiu frigorific până când nava acosteză în primul port unde pot fi efectuate formalitățile legale de debarcare și repatriere.

Aceste măsuri de securitate și facilități speciale funcționează discret pe tot parcursul călătoriei, permițând altor mii de turiști să se bucure de vacanță fără să fie conștienți de incidentele care pot avea loc pe punțile inferioare ale navei.

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