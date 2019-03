Dialog incredibil între soțul Oanei Roman și fetița lor. Ce surpiză i-a făcut micuța

Marius Elisei este căsătorit cu Oana Roman. Din mariajul celor doi a rezultat o fiică, Maria Isabela. de curând, Marius Elisei nu s-a simțit foarte bine, însă fiica sa a încercat să-l binedispună. I-a făcut un desen cu totul special. partenerul de viață al Oanei Roman a dezvăluit și dialogul pe care l-a avut cu micuța.

„Am început săptămâna excelent….:)))…Am răcit de nu mai știu pe unde îmi este nasul….l-a cât am suflat….febră 39…o stare de 2 bani…obosit…Ce să mai… Ajung acasă de la muncă….Am mâncat în familie așa cum am obișnuit….Mă întreabă Isa…Ce ai pătit tati ?

Eu… Nu mă simt bine iubirea mea…

Isa… Hai că o să te fac eu să te simți bine

Eu… Ce bine ar fi.

Isa… Tati , am un cadou pentru ține

Eu… Ia

Și ce credeți… îmi spune că acest desen l-a făcut pentru mine și că speră să-mi placă și să măfac bine. Așa da.

P.S.: Îți mulțumesc frumos iubirea… și chiar mi-ai alungat aceea stare pe care o aveam și să știi că TE IUBESC mult…❤❤❤”, este dialogul dintre marius Elisei și fiica sa și a Oanei Roman.

