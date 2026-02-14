Tiago îi vorbea despre planete tatălui său și a asociat o planetă atât cu el, cât și cu mama sa. Întrebat fiind de Dani Oțil care este explicația asocierii respective, Tiago a oferit un răspuns incredibil.

„Nu mai știu, tata…dacă am fi planete, mama ce planetă ar fi?”, a întrebat Dani Oțil.

„Neptun, că este furioasă”, a spus Tiago.

„Și tu ce planetă ai fi?”, a adăugat prezentatorul de la Neatza.

„Jupiter, pentru că eu sunt tot timpul calm”, a replicat micuțul, în mediul online.

Valentines Day din acest an a venit cu o surpriză de proporții pentru Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil a fost răsfățată cu un cadou impresionant: un bolid de lux care a atras imediat toate privirile în mediul online.

Gabriela a publicat pe rețelele sociale imagini și un video în care apare alături de noua sa mașină, vizibil emoționată și încântată. Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și comentarii, iar fanii au admirat atât gestul romantic, cât și alegerea exclusivistă.

Mașina primită este un Mercedes G 500, model 2025, echipat cu pachet exterior Brabus – o versiune exclusivistă, cunoscută pentru designul impunător și performanțele impresionante. Un astfel de model ajunge la un preț de aproximativ 253.000 de euro, potrivit cancan.ro.

Dani Oțil nu s-a oprit însă doar la bolidul de lux. Pentru a marca într-un mod special Ziua Îndrăgostiților, prezentatorul TV a completat surpriza cu un buchet generos de trandafiri roșii, simbol clasic al iubirii. „Happy Valentines Day”, a scris Gabriela Prisacariu pe rețelele de socializare, alături de imaginile cu noua achiziție. „Le urez tuturor un Sfântul Valentin ca al tău”, i-a scris o persoană soției lui Dani Oțil.

