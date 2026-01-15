Diana Bart a făcut furori în platoul emisiunii „Xtra Night Show” într-o ținută care nu a trecut neobservată și care a stârnit reacții diverse în mediul online. Prezentatoarea a ales un outfit într-o paletă deschisă, elegantă, dar cu accente îndrăznețe, ce i-a pus silueta în valoare.

Diana Bart, îmbrăcată îndrăzneț la Antena Stars

Vedeta a purtat un sacou crem, lejer, cu un croi masculin, pe sub care a ales un top tip bustieră, într-o nuanță apropiată, cu detalii fine din dantelă. Sacoul a fost asortat cu o pereche de pantaloni scurți, în aceeași cromatică, creând un ansamblu monocrom modern. Ținuta a fost completată de o pereche de cizme înalte, până la genunchi, cu toc, într-o nuanță de bej deschis, care au adăugat un plus de stil și au accentuat nota sofisticată a apariției.

Diana Bart a mizat pe accesorii discrete și un machiaj natural, iar părul, coafat în bucle lejere, a întregit look-ul. Apariția ei a fost intens comentată de fani, părerile fiind împărțite. Dacă unii au apreciat curajul și stilul prezentatoarei, alții au considerat că ținuta este prea îndrăzneață pentru o apariție TV.

În paralel, Diana Bart a transmis și un mesaj fanilor, în care a vorbit despre atmosfera din culisele emisiunii și despre edițiile care urmează: „Mijloc de săptămână, dar la noi e forfotă mare. Ne pregătim intens pentru edițiile de vineri, sâmbătă și duminică, cu invitați speciali, povești de viață și un format care prinde contur frumos. Vă las aici și o întrebare: ce invitați ați vrea să vedeți la noi în emisiune? 🎈 Ne vedem LIVE, pe @antenastarsoficial, la @xtranightshow.antenastars. 🌟

Vinerea, sâmbătă și duminica, de la 21:30. Lucrăm la detalii, la atmosferă și la discuții care merită ascultate. Aceeași energie, mai mult sens. Urmează extra seri care se simt bine și se lasă cu povești adevărate. ❣️”.

La postare, reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Printre comentarii se regăsesc atât mesaje critice, cât și aprecieri: „Doamne ferește, cum să apari îmbrăcată sumar la TV? Câți ani ai, cucoană, ce impresie faci familiei și cunoscuților tăi? Ești superbă, doamnă, dar fii așa!”, a scris un internaut. Alți fani i-au transmis însă gânduri bune și mesaje de susținere: „Mult succes în noul proiect, om frumos! Să fie cu multe bucurii și împlinire în suflet!” sau „Ești minunată, Diana!”.

De când apare la Antena Stars

La sfârșitul lui 2025 s-a aflat că Diana Bart pleacă de la Prima TV după 13 ani. Ulterior, din 9 ianuarie, Diana Bart a devenit coprezentator la „Xtra Night Show”, alături de Andrei Ștefănescu, în night show-ul difuzat de vineri până duminică, de la ora 21.30, pe Antena Stars. Jurnalistă și prezentatoare TV cu o experiență de peste două decenii în televiziune, Diana Bart s-a alăturat echipei Antena Stars, aducând un plus de energie, naturalețe și profesionalism.

„După 22 de ani de carieră, spun DA unei noi etape, cu emoție, curaj și un zâmbet mare. Cred în schimbări care te scot din zona de confort și te așază exact acolo unde trebuie să fii. Viața vine în capitole, fiecare m-a antrenat pentru următorul. Închid un capitol cu recunoștință și deschid altul la Antena Stars, unde nopțile devin Xtra. Urmează Xtra Night Show: seri cu ritm, conversații faine, spontaneitate și mult fun. De abia aștept să începem!”.

