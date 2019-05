„Am un chist hemoragic la ovare, care se sparge în fiecare lună. Mă chinui cu boala asta, a ovarelor polichistice. Sunt dureri inimaginabile, dar sunt alții care se zbat intre viața și moarte, așa că ce să mai vorbesc eu… Se pare că trebuie să mă operez, însă eu am o problema cu operațiile de când am născut-o prin cezariană pe Rianna. Și atunci am avut probleme pe masa de operație”, a explicat Diana Bișinicu, potrivit Click!

Zilele trecute, Diana Bișinicu a povestit în cadrul emisiunii de la Antena Stars, despre problemele pe care le-a avut cu fetița ei Rania, chiar în perioada sărbătorilor de Paște. Artista a evitat până acum să vorbească despre panica prin care a trecut, iar acum a povestit cu pas cu pas, cum a ajuns cu micuța ei la spital.

