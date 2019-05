„Am fost în Turcia de Paşte cu familia, cu socrii mei, cu nişte prieteni. Totul bine şi frumos. Am făcut greşeala de a pleca cu maşina. Nu am mai plecat niciodată cu maşina nicăieri. Eu am plecat de acasă cu otită medie acută, luasem antibiotic şi văzând că nu îmi trece, două zile nu am auzit nimic. Am mers la medic acolo. Mi-au schimbat tratamentul, m-au dus la o clinică. Mergând la o clinică de acolo a fost ok. Problema a fost cu Riana.

În dimineaţa în care trebuia să plecăm. Am zis că e cald, am hotărât să rămânem în resort. Bine am făcut, intuiţia de mamă. La ora 11, Riana a început cu vărsături, deranjamente stomacale, am dus-o l medicul din resort, au chemat ambulanţa. Am stat în spital până a doua zi. Medicul ne-a spus că nu este aptă pentru a pleca. Am plecat la şase seara, am ţinut-o pe o temperatură 38, 38,5, la ora 2 noaptea i-a crescut temperatura la 41.

Îngrozitor! M-au apucat nişte ameţeli. Soţul meu o ţinea afară cât mai dezbrăcată, eu aduceam tot felul de comprese ude. Ne-a spus cineva că nu e niciun medic pe feribot. Am ajuns la un spital. Au băgat-o imediat pe perfuzie, antibiotic pe venă. Şi-a revenit apoi, nu a mai vărsat. A trebuit să îi punem scutece pe drum” a povestit Diana Bișinicu, la „Agenția VIP”.

Citește și

„Sicriul”, mașina de serviciu a polițiștilor. Moartea a doi agenți de la Postulul de Poliţie Transporturi Navale din Hârşova a fost un semnal de alarmă tras Ministerului de Interne încă de acum 4 ani

Citește mai multe despre Diana Bisinicu, Rania și Spital pe Libertatea.