Premiera „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a avut loc la Londra

La peste 20 de ani de la lansarea primului film „Diavolul se îmbracă de la Prada”, actorii principali s-au reunit într-un eveniment organizat într-o seară însorită la Londra pentru a celebra premiera mult așteptată a celei de-a doua părți.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin în rolurile lor iconice, alături de noile staruri Simone Ashley și Kenneth Branagh.

Filmul continuă să urmărească viețile personajelor colorate din lumea jurnalismului de modă, în contextul unui peisaj media aflat în continuă schimbare. Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei Elle, parte a grupului Ringier, a fost prezentă la Londra, la premiera celebrului film „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”.

Anne Hathaway și Emily Blunt au dezvăluit secrete din spatele camerelor de filmat

Anne Hathaway, intervievată pe covorul roșu de BBC, a declarat că participarea la acest proiect a fost „atât de distractivă” și că s-a bucurat să revină în universul filmului după ce „a avut acel instinct inițial acum 20 de ani” să accepte rolul din producția originală.

Emily Blunt, care a redevenit faimoasa asistentă Emily, a mărturisit că reîntoarcerea la acest personaj a fost „naturală – ca o pereche de papuci vechi și confortabili”.

Ea a adăugat că nu s-a așteptat ca primul film să aibă „o viață epică și o popularitate multi-generațională”.

„Când am început filmările pentru cel de-al doilea film, nu ne-am imaginat că va stârni o asemenea febră. Dar când mii de oameni au ieșit pe străzi să ne vadă filmând, am zis: Wow, asta e incredibil”, a mai povestit ea.

Cine sunt actorii care se alătură celebrelor personaje din „Diavolul se îmbracă de la Prada”

Printre noile fețe din distribuție se numără și Simone Ashley, cunoscută din serialul „Bridgerton”. Ea joacă rolul uneia dintre asistentele Mirandei Priestly și a descris această experiență drept „unul dintre cele mai importante momente ale carierei mele”.

„Am atât de multe amintiri frumoase lucrând cu ei și, da, a fost un adevărat curs intensiv doar urmărindu-i cum lucrează”, a spus actrița, pentru presa britanică.

Amelia Dimoldenberg, creatoare de conținut și vedetă pe rețelele sociale, are o apariție scurtă în film și a declarat că este „uimită” că a fost inclusă „chiar și pentru un moment”.

„Îmi amintesc că l-am văzut când aveam 12 ani, eram la cinema și, sincer, cred că acest film mi-a schimbat viața”, a glumit ea.

Dimoldenberg a mai adăugat că pelicula a inspirat-o să studieze jurnalismul de modă și să își dorească o carieră în reviste, ceea ce a făcut experiența de pe platourile din New York extrem de emoționantă.

Comediantul și scenaristul Caleb Hearon, care interpretează unul dintre noii asistenți ai Mirandei, a recunoscut că este un mare fan al primului film.

„A fost foarte, foarte emoționant și onorant să fiu alături de toți acești oameni incredibili care au lucrat la film. Sper că m-am comportat normal – cineva să-mi spună dacă nu am fost normal”, a glumit el, uitându-se către colegii de platou care se fotografiau în apropiere.

Când are loc premiera „Diavolul de îmbracă de la Prada 2” în România

Premiera filmului „Diavolul de îmbracă de la Prada 2” va avea loc în România în data de 1 mai 2026, iar în cinematografe se lansează din 29 aprilie 2026. Fanii așteaptă cu nerăbdare să vadă cum au evoluat poveștile celor două personaje principale.

Cu o distribuție remarcabilă și personaje care continuă să fascineze, filmul promite să fie un nou succes.

