Momentele artistice ale serii, asigurate de „Sinners” și „KPop Demon Hunters”

Dolby Theatre s-a transformat într-un bar rustic din Mississippi pentru a recrea una dintre cele mai emblematice scene din „Sinners”, film câștigător a patru premii Oscar, inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră, informează AFP.

Miles Caton, actorul care interpretează în film rolul unui fiu de pastor pasionat de „muzica diavolului“»”, și compozitorul Raphael Saadiq au încântat audiența cu interpretarea piesei „I Lied To You”. Pe scenă li s-au alăturat artiști ce au reprezentat diverse epoci ale muzicii afro-americane, de la influențele Africii de Vest până la hip-hop-ul modern. Printre aceștia s-au numărat muzicianul Shaboozey și balerina Misty Copeland, care s-a întors recent pe scenă după o operație de înlocuire a șoldului.

O altă performanță remarcabilă a venit din partea echipei din spatele filmului „KPop Demon Hunters”, laureat cu premiul pentru Cel mai bun film de animație. Cântărețele din acest film au adus un omagiu culturii sud-coreene, interpretând piesa „Golden”, desemnată Cea mai bună melodie originală a anului.

Omagiu pentru Robert Redford, Diane Keaton și Rob Reiner

Gala Oscarurilor a inclus un tribut pentru personalitățile din lumea cinematografiei care au dispărut recent, printre care și actorul și regizorul Robert Redford. Barbra Streisand, prietenă apropiată a acestuia încă de la colaborarea lor în filmul „The Way We Were” (1973), l-a descris drept un „cowboy intelectual care și-a croit propriul drum”.

Un alt moment emoționant a fost adus în amintirea regizorului Rob Reiner, ucis alături de soția sa Michelle în decembrie anul trecut. Actorul Billy Crystal, protagonistul comediei romantice regizate de Reiner, „When Harry Met Sally” (1989), a declarat: „Filmele lui vor rămâne în memoria colectivă pentru generații, deoarece vorbeau despre ceea ce ne face să râdem, să plângem și să aspirăm să devenim”. Fiul lor, acuzat de crimă, a pledat nevinovat.

De asemenea, actrița Rachel McAdams a avut un mesaj emoționant pentru regretata Diane Keaton, pe care a descris-o drept „o legendă care nu va dispărea niciodată”.

Conan O’Brien nu a exagerat cu glumele

Conan OBrien, gazda ceremoniei, a început seara cu o notă ironică: „Trebuie să vă avertizez, această seară ar putea deveni politică”. Deși glumele sale despre sistemul de sănătate din SUA și despre conducerea Netflix au fost mai degrabă moderate, cea mai acidă remarcă a fost legată de cazul Epstein.

„Este pentru prima dată din 2012 când niciun britanic nu este nominalizat la categoriile Cel mai bun actor sau Cea mai bună actriță. Un purtător de cuvânt britanic a declarat: „Da, dar măcar noi ne arestăm pedofilii”, a spus comediatnul, stârnind reacții diverse în sală.

În contextul conflictului armat din Orientul Mijlociu, provocat de fostul președinte american Donald Trump, tonul serii a fost, în mare parte, reținut. Totuși, actorul spaniol Javier Bardem a făcut valuri cu mesajul său de pe scenă: „Nu războiului, eliberați Palestina”.

Disney și-a promovat filmele din 2026

Ceremonia, difuzată de postul american ABC, deținut de Disney, a devenit și o platformă pentru promovarea producțiilor proprii. Celebrul personaj Grogu din serialul „The Mandalorian” a fost surprins în public, promovând filmul care urmează să apară în cinematografe în luna mai, „The Mandalorian and Grogu”.

Anne Hathaway, care va apărea în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” a înmânat un premiu alături de Anna Wintour. De asemenea, actorii din seria „Avengers”, Chris Evans și Robert Downey Jr., au urcat pe scenă împreună, anticipând premiera filmului „Doomsday” programată pentru 16 decembrie. Trailerele acestor producții au fost difuzate în pauzele publicitare în SUA.

Egalitate rară în istoria Oscarurilor

Un moment unic al serii a fost decernarea premiului pentru Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, care a fost acordat către două producții, marcând o egalitate pentru doar a șaptea oară în istoria Oscarurilor, începută în 1929. Trofeul a fost împărțit între „The Singers”, regizat de Sam Davis și Jack Piatt, și producția „Two People Exchanging Saliva”, semnată de Alexandre Singh și Natalie Musteață.

Kumail Nanjiani, actorul și comediantul care a înmânat acest premiu, a glumit pe seama situației: „Este ironic că Oscarul de la categoria scurtmetraj a durat de două ori mai mult”.

Ultima oară când un premiu Oscar a fost acordat în urma unei egalități a fost în 2013, pentru categoria Cel mai bun montaj sonor, câștigat de filmele „Skyfall” și „Zero Dark Thirty”. Un alt moment celebru de egalitate s-a petrecut în 1969, când Barbra Streisand și Katharine Hepburn au împărțit premiul pentru Cea mai bună actriță, pentru rolurile din „Funny Girl” și „The Lion in Winter”.

