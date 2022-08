Impresara are un regim alimentar echilibrat, mănâncă sănătos, și a eliminat dulciurile, dar nu definitiv, căci câteodată mai mănâncă și prăjituri. Anamaria Prodan are grijă să facă și sport, merge des la sala de fitness acolo unde are un antrenor.

„Merg la sală, la masaj, încerc să pun «frână» la dulciuri, care îmi plac la nebunie, și mănânc sănătos. Am grijă de mine, căci împlinesc 50 de ani și vârsta nu iartă. Vine din genă totul.

Bunica și mama mea arătau superb după 60 de ani. Eu sunt ok la 50, iar la 60 o să arăt superb! La 70 minunat și la 80 fabulos”, a mărturisit vedeta.

Acum, Anamaria Prodan are 60 de kilograme și e mulțumită de silueta ei. „La aproape 50 de ani și 1,70 metri înălțime am 60 de kilograme”, a mai spus ea, după care a adăugat: „Trăiesc, iubesc, mănânc, stau lângă copiii mei minunați și mă bucur de tot ce îmi oferă Dumnezeu. Îi mulțumesc că m-a scos din minciună și nenorociri. Azi simt că trăiesc și fiecare secundă a vieții mele o dedic copiilor mei și o trăiesc ca și când este ultima”.

Anamaria Prodan a recunoscut că și gătește câteodată, atunci când nu e fiul ei în bucătărie. Reghe jr. e priceput, la fel ca tatăl lui. „Gătesc când mă lasă Reghe jr. El gătește perfect. Prietenii mei sunt uluiți, căci la 13 ani ne gătește cam orice fel de mâncare. Dar facem şi împreună și ne bucurăm atunci când ne iese mâncarea supergustoasă”, a încheiat ea.

În prezent, Anamaria Prodan e în proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, el trebuie și să plătească copilului lor, lui Laurențiu Reghecampf jr, o pensie alimentară.

