O schimbare radicală de retorică

După atacurile asupra Moscovei, Simonian a recunoscut în direct la televiziunea rusă că, de o lună, copiii ei „dorm deja pe hol și în dulap”.

Pentru propaganda rusă, aceasta reprezintă o schimbare radicală de retorică: războiul, care ani de zile a fost prezentat ca fiind îndepărtat și controlat, a ajuns acum în viața elitei chiar la Moscova. Simonian a vorbit despre acest lucru în cadrul talk-show-ului lui Vladimir Soloviov de pe postul „Rossia 1”, relatează Dialog.ua.

„Zboară dronele. Este înfricoșător. Copiii mei dorm deja de o lună pe hol și în dulap. Ucraina abia așteaptă ca oamenii de aici să înceapă să se revolte și ca noi să începem, cum să spun, — să ne împărțim în grupuri… Ei mizează pe faptul că vor reuși să provoace aici o confruntare civilă între noi”, a declarat ea.

Our responses to Russias prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

Un ultimatum pentru Rusia

Acest lucru a fost dezvăluit pe fondul unuia dintre cele mai mari atacuri ale Ucrainei asupra Moscovei. Simonian a încercat să prezinte atacurile ca pe o tentativă ucraineană de a-i intimida pe ruși. În cadrul aceleiași emisiuni, senatorul Oleg Morozov a recunoscut că loviturile au devenit „mai aproape de fiecare dintre noi” și „mai masive”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit ieri loviturile asupra regiunii Moscovei un răspuns la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor ucrainene. Potrivit acestuia, Rusia trebuie să își încheie războiul.

Anterior, Dialog.ua, a relatat că posturile de televiziune din Federația Rusă trec sub tăcere atacul masiv asupra Moscovei. În cadrul raidurilor asupra Moscovei au fost lovite o rafinărie de petrol, întreprinderi ale complexului militar-industrial și aeroportul Șeremetievo.

Ce obiective a țintit Ucraina în cel mai puternic atac aerian asupra Moscovei

Ucraina a efecuat în noaptea de sâmbătă spre duminică cel mai puternic atac aerian asupra Moscovei de la declanșarea agresiunii militare ruse acum 12 ani și a vizat mai multe obiective importante din jurul capitalei ruse, relatează The Moscow Times.

Conform unei analize din surse deschise făcute de canalul de Telegram ASTRA, ucrainenii au vizat Parcul Tehnologic Elma din Zelenograd, stația de depozitare și transbordare a petrolului Solnecinogorsk din satul Durikino și Aeroportul Șeremetievo.

Un atac cu peste 100 de drone a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în regiunea Moscovei, iar la Zelenograd a izbucnit un incendiu după atacul operațiunii de apărare antiaerienă, informează publicația ucraineană New Voice.







